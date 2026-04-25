Mike McCready de Pearl Jam : « Je suis prêt à retourner en studio et à enregistrer un nouvel album. J'en ai marre de cette pause. »

Le guitariste ajoute : « Nous échangeons des idées et quand nous aurons enfin un batteur, nous irons en studio et nous commencerons à jouer. »

L’avenir de Pearl Jam reste en suspens, mais une chose est sûre : Mike McCready n’a plus envie d’attendre. Suite au départ surprise du batteur Matt Cameron, le guitariste a pris la parole pour évoquer la situation actuelle du groupe, entre incertitude et envie brûlante de reprendre la route.

« Franchement, j’en ai marre de cette pause », a-t-il confié à American Songwriter. « Je suis prêt à retourner en studio pour enregistrer un nouvel album, puis à repartir en tournée. Il ne nous manque plus qu’un batteur. » Une déclaration directe, presque impatiente, qui traduit bien l’état d’esprit du musicien : celui d’un groupe légendaire à l’arrêt forcé.

Une transition délicate après le départ de Matt Cameron

Le départ de Matt Cameron, pilier rythmique du groupe depuis plus de deux décennies, a laissé un vide difficile à combler. Si Eddie Vedder s’est récemment montré plus optimiste, évoquant une annonce imminente concernant un nouveau batteur, Mike McCready tempère.

« On en discute, mais je n’ai aucune information définitive », explique-t-il. « D’habitude, on est très lents, mais quand il se passe quelque chose, on accélère le rythme. En ce moment, on est dans une phase de lenteur, un peu comme des dinosaures. »

Une image qui résume bien la situation actuelle : un groupe en réflexion, prenant son temps, mais prêt à bondir dès que la bonne opportunité se présentera.

Des compositions déjà prêtes pour un nouvel album

Malgré cette pause, la créativité n’est pas à l’arrêt. Bien au contraire. « On compose sans cesse, surtout Stone Gossard », révèle le guitariste. De quoi rassurer les fans : le prochain album de Pearl Jam pourrait voir le jour rapidement une fois le line-up complété.

En parallèle, Mike McCready explore d’autres horizons artistiques avec son projet Farewell to Seasons, une bande dessinée prévue pour octobre, accompagnée d’un opéra rock composé de chansons originales. Une parenthèse créative, mais qui ne détourne pas son attention de son groupe principal : « Quand le moment sera venu pour Pearl Jam, je serai prêt. »

Une tournée intense en guise de dernier chapitre

La tournée de Dark Matter, dernier album du groupe, restera comme la dernière avec Matt Cameron. Avec quarante-huit dates en un an, du 4 mai 2024 au 18 mai 2025, cette série de concerts a marqué les esprits.

« C’était génial et intense émotionnellement », se souvient Mike McCready. « Il m’a fallu du temps pour m’en remettre. » Une conclusion forte pour une collaboration majeure dans l ისტორი du groupe.

Un futur en suspens, mais une envie intacte

Aujourd’hui, Pearl Jam est à un tournant. Entre recherche d’un nouveau batteur, préparation d’un potentiel nouvel album et envie de retrouver la scène, le groupe avance lentement mais sûrement.

Et si l’attente se prolonge, une chose est certaine : la flamme est toujours là. Et comme le résume parfaitement Mike McCready, l’impatience pourrait bien être le moteur du prochain chapitre.