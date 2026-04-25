Iggy Pop et le concert qui a changé sa vie : « Cela m'a fait réaliser que je voulais être une rock star. »

Avant de devenir Iggy Pop, parrain du punk et incarnation vivante de l’excès rock, il n’était encore que James Newell Osterberg Jr., un gamin d’Ann Arbor en quête de direction. En 1967, à seulement vingt ans, il vient d’abandonner l’Université du Michigan, après un passage éclair à Chicago où il s’est forgé une expérience brute en tant que batteur dans les clubs de blues. Son surnom “Iggy”, hérité de ses années avec les Prime Movers, commence à circuler, mais la légende, elle, n’existe pas encore.

Son premier contact avec la scène remonte au lycée, avec The Iguanas. Pourtant, rien ne laissait présager que ce jeune musicien deviendrait l’un des artistes les plus influents de l’histoire du rock.

Le choc des Doors à Ann Arbor

Le déclic survient le 20 octobre 1967, lors d’un concert de The Doors à l’Université du Michigan. Une soirée chaotique, presque ratée… mais fondatrice.

Dans Please Kill Me, ouvrage culte de Legs McNeil et Gillian McCain, Iggy se souvient d’une entrée en matière catastrophique : le groupe monte sur scène sans Jim Morrison, en retard. Les musiciens improvisent maladroitement autour de “Soul Kitchen”, répétant le riff en boucle. Une attente gênante, presque ridicule. Puis Morrison arrive. Et tout bascule.

Jim Morrison, chaos incarné

Déjà icône montante, porté par le succès de “Light My Fire”, le chanteur des Doors incarne une nouvelle forme de rock : imprévisible, provocatrice, dangereuse. Ce soir-là, il est ivre, incontrôlable. Selon Ray Manzarek, Morrison oublie les paroles, insulte le public, et pousse la tension jusqu’à la rupture. Face à lui, une foule d’étudiants médusés, parfois hostiles.

Mais au milieu de ce chaos, un spectateur est fasciné : Iggy.

Une révélation décisive

« Jim était incroyable », racontera-t-il. « Il portait un pantalon de cuir, chantait exprès en fausset pour provoquer ces types. Le concert a duré vingtaine de minutes, puis ça a dégénéré. Ils ont dû l’évacuer avant qu’il ne se fasse attaquer. Moi, j’étais aux anges. »

Ce moment agit comme une révélation brutale. Là où d’autres voient un fiasco, Iggy perçoit une liberté absolue. Une vérité : le rock peut être sauvage, dangereux, sans compromis.

« Ces gars-là sont numéro un des charts. Si lui peut faire ça, je peux le faire aussi. »

La naissance des Stooges

Quelques semaines plus tard, cette prise de conscience devient action. Iggy forme un groupe avec Ron Asheton, Scott Asheton et Dave Alexander : The Psychedelic Stooges. Leur première performance, lors d’une fête d’Halloween à Détroit, est déjà marquée par une énergie brute et incontrôlable.

En 1968, ils signent chez Elektra Records, le même label que les Doors. Un an plus tard, ils raccourcissent leur nom en The Stooges et sortent leur premier album, le 5 août 1969.

Les premiers hymnes du punk

Ce disque fondateur marque les esprits avec deux titres devenus mythiques, véritables actes de naissance du punk américain : No Fun et I Wanna Be Your Dog.

Ce soir d’octobre 1967 n’était pas juste un concert raté. C’était un passage de relais invisible. Morrison incarnait déjà le chaos. Iggy, lui, s’apprêtait à le pousser encore plus loin.

Et à changer définitivement l’histoire du rock.