Malgré les polémiques, le biopic sur Michael Jackson est un carton en France

On a enfin les premiers scores du box-office… et ils sont impressionnants.

Les premiers chiffres sont tombés ! Si Michael Jackson a eu droit à son propre biopic avec Michael, sorti ce mercredi, et porté par son neveu Jaafar Jackson dans le rôle du Roi de la Pop, on a enfin les premiers scores du box-office… et ils sont impressionnants.

Depuis deux jours, le film fait énormément parler et divise. D’un côté, la presse se montre très critique, pointant un film trop lisse, manquant de profondeur et évitant soigneusement les sujets sensibles liés à la vie de la star, notamment les accusations qui ont marqué sa carrière. De l’autre, les fans répondent présents : ils sont conquis de revoir le Roi de la Pop sur grand écran, saluant des effets spéciaux à couper le souffle et une performance de Jaafar Jackson jugée bluffante.

Et cette fracture critique/public se ressent directement dans les chiffres.

Un démarrage à la hauteur de la légende

Les premiers résultats du box-office français sont tombés, et ils sont à la hauteur de l’icône. En seulement une journée, "Michael" cumule 285.679 entrées sur 540 copies à travers la France.

Un score massif qui en fait tout simplement le deuxième meilleur démarrage de l’année 2026, derrière Super Mario Galaxy, le film (315.000 entrées).

Un biopic qui écrase la concurrence

Avec un tel lancement, "Michael" surclasse largement les précédents gros biopics musicaux :

Bob Marley: One Love : 197.000 entrées au premier jour

: 197.000 entrées au premier jour Bohemian Rhapsody : 192.000 entrées

Des références du genre pourtant solides… mais qui n’ont pas résisté à l’aura intacte de Michael Jackson auprès du public français.

Vers une semaine à plus d’un million ?

Avec de nombreuses séances déjà bien remplies, voire complètes, tous les voyants sont au vert. Malgré les polémiques et les critiques, le film bénéficie d’un bouche-à-oreille puissant côté fans.

Résultat : "Michael" est bien parti pour dépasser le million de spectateurs dès sa première semaine.

Un démarrage tonitruant qui prouve une chose : même des années après sa disparition, Michael Jackson reste une machine à attirer les foules.