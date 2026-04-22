Michael Jackson : Son biopic critiqué car jugé trop "lisse"

Le très attendu biopic Michael consacré à Michael Jackson vient tout juste de sortir en salles, et il ne laisse personne indifférent.

Le très attendu biopic Michael consacré à Michael Jackson vient tout juste de sortir en salles, et il ne laisse personne indifférent. Porté par une ambition spectaculaire, le film impressionne sur plusieurs aspects… mais divise fortement la critique, notamment en France, où il est souvent jugé trop “lisse” et pas assez profond.

Un hommage musical et visuel puissant

Dès les premières minutes, le film frappe fort. Les séquences de concerts, les reconstitutions de shows et les moments de danse plongent le spectateur dans l’univers du Roi de la Pop.

Les points les plus salués sont clairs :

des chorégraphies ultra fidèles et énergiques

et énergiques une bande-son iconique qui enchaîne les classiques de Michael Jackson

qui enchaîne les classiques de Michael Jackson une ambiance scénique immersive, proche du show live

Le film brille clairement lorsqu’il s’agit de retranscrire la puissance artistique de l’artiste sur scène. C’est un véritable hommage à son génie musical et à son impact mondial.

Jaafar Jackson, une performance bluffante

L’autre grande réussite du film, c’est sans conteste Jaafar Jackson, le neveu de Michael Jackson, qui interprète le rôle principal.

Sa performance est largement saluée :

une incarnation physique très convaincante

une maîtrise impressionnante de la danse

une présence scénique proche de celle de Michael Jackson

Pour beaucoup, c’est lui qui porte le film et lui donne son intensité émotionnelle et artistique.

Un biopic jugé trop cadré et trop sage

Mais derrière cette réussite visuelle et musicale, les critiques françaises pointent une limite importante : le film serait trop “sage”.

Le reproche principal est clair : le biopic reste très contrôlé dans sa narration. Il montre une version presque idéalisée de Michael Jackson, sans vraiment aller au fond des choses.

Plusieurs critiques regrettent :

un traitement trop lisse de la vie de l’artiste

un manque de prise de risque narrative

une absence de véritable exploration des zones d’ombre de sa vie

de sa vie une approche qui reste en surface plutôt que d’aller en profondeur

Résultat : le film ressemble davantage à un hommage musical qu’à un vrai portrait complexe.

Un film impressionnant mais incomplet

Au final, Michael divise. D’un côté, c’est un spectacle puissant, porté par une performance d’acteur remarquable et une énergie musicale intacte. De l’autre, c’est un biopic qui manque de relief, trop centré sur la légende plutôt que sur l’homme.

Le film fascine par son énergie, mais laisse une impression de retenue. Comme si, en voulant respecter l’icône, il avait choisi de ne jamais vraiment la déconstruire.