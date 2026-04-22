C'est officiel ! Iron Maiden ne sera pas présent pour le Rock & Roll Hall Of Fame 2026 !

La nouvelle fait déjà beaucoup réagir la planète rock : Iron Maiden ne pourra pas être présent à la cérémonie du Rock & Roll Hall Of Fame 2026.

La nouvelle fait déjà beaucoup réagir la planète rock : Iron Maiden ne pourra pas être présent à la cérémonie du Rock & Roll Hall Of Fame 2026. Un événement pourtant majeur, qui célèbre chaque année les légendes du genre au panthéon de la musique mondiale.

Et pour cause, l’édition 2026 s’annonce historique. Le groupe britannique, figure emblématique du heavy metal, doit être intronisé aux côtés d’artistes comme Oasis ou encore Phil Collins. Une consécration symbolique pour un groupe qui fête ses 50 ans de carrière, toujours avec la même énergie scénique.

Mais voilà, malgré cette reconnaissance tardive, tout ne se passe pas comme prévu.

Une cérémonie… sans Iron Maiden

La cérémonie du Rock & Roll Hall Of Fame 2026, prévue le 14 novembre au Peacock Theater de Los Angeles, tombe exactement en plein milieu de la tournée mondiale du groupe, le Run For Your Lives Tour. Une étape en Australie et en Nouvelle-Zélande est déjà programmée à ces dates, rendant toute présence impossible.

Dans un mail adressé à Billboard, le manager du groupe, Ron Smallwood, a confirmé la situation sans détour :

“Comme les plus observateurs l’ont déjà remarqué, le groupe sera en tournée en Australie autour de la date de novembre de la cérémonie d’intronisation au Rock and Roll Hall of Fame à Los Angeles.”

Autrement dit, Iron Maiden fait un choix clair : la scène avant les honneurs.

Les fans avant tout

Ce n’est pas vraiment une surprise pour ceux qui connaissent l’histoire du groupe. Les relations entre Iron Maiden et le Rock & Roll Hall of Fame ont souvent été tendues, notamment à cause des critiques répétées de Bruce Dickinson et de certains membres du groupe sur le fonctionnement de l’institution.

Mais cette fois, le ton est plus apaisé. L’intronisation est acceptée, mais sans renier l’identité du groupe : les fans passent avant tout.

Ron Smallwood a d’ailleurs tenu à rassurer le public :

“Nous tenons à rassurer tous nos fans là-bas : les dates en Australie et en Nouvelle-Zélande ne seront pas affectées. Et nous avons hâte de ramener le Run For Your Lives Tour chez eux, pour l’avant-dernière étape de nos célébrations du 50e anniversaire.”

Une consécration à distance

Même absent physiquement, Iron Maiden reste l’un des grands gagnants symboliques de cette édition 2026. Être intronisé au côté de figures majeures comme Oasis ou Phil Collins confirme une chose : leur place dans l’histoire du rock est désormais incontestable.

Mais fidèle à leur réputation, les Britanniques préfèrent encore une fois la route, les concerts et l’énergie du live plutôt que les tapis rouges.

Une décision qui, finalement, leur ressemble parfaitement.