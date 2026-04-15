Rock & Roll Hall of Fame 2026 : Iron Maiden enfin intronisé... malgré des critiques virulentes !

La promotion 2026 du Rock & Roll Hall of Fame mélange les genres et les générations. Mais derrière cette reconnaissance, un doute persiste : Iron Maiden acceptera-t-il vraiment son intronisation ?

La promotion 2026 du Rock & Roll Hall of Fame réunit une sélection éclectique d’artistes, de Oasis à Wu-Tang Clan, en passant par Phil Collins ou Iron Maiden. Une reconnaissance importante, pour des figures majeures du rock et de la musique, qui seront officiellement intronisées lors d’une cérémonie prévue le 14 novembre à Los Angeles. Comme chaque année, cette sélection mélange les genres et les générations, reflétant l’évolution du paysage musical.

Mais l’attention se concentre surtout sur Iron Maiden. Le groupe de heavy metal, longtemps ignoré par l’institution, pourrait créer la surprise... ou bien relancer la polémique ! Son chanteur Bruce Dickinson avait en effet vivement critiqué le Hall of Fame par le passé, rejetant l’idée même d’un "panthéon" du rock :

"La musique rock'n'roll n'a pas sa place dans un mausolée à Cleveland [...] Je pense sincèrement que le Rock & Roll Hall of Fame est une énorme connerie. C'est dirigé par une bande d'Américains moralisateurs qui ne reconnaîtraient pas le rock'n'roll même s'il leur explosait à la figure. Ils devraient arrêter de prendre du Prozac et commencer à boire de la bière."

Ron Smallwood, le manager d’Iron Maiden, a toutefois adopté un ton plus nuancé après l’annonce officielle :

"Nous tenons à remercier le Rock & Roll Hall of Fame de nous avoir inclus dans la promotion 2026. Iron Maiden a toujours privilégié sa relation avec ses fans avant tout, y compris les prix et les distinctions de l'industrie. Cela dit, il est toujours agréable d'être reconnu pour ses accomplissements musicaux. [...] Il semble également approprié que le groupe soit intronisé cette année alors que nous continuons nos célébrations du 50e anniversaire avec notre tournée mondiale Run for Your Lives. Nous félicitons également nos collègues intronisés de 2026 et exprimons notre gratitude éternelle à nos fans pour leur loyauté et leur soutien depuis plus de 50 ans !"

Entre reconnaissance et scepticisme, cette intronisation reflète les relations parfois tendues avec l’institution, d’autant que la présence du groupe britannique à la cérémonie reste incertaine, notamment en raison d’un calendrier de tournée chargé.