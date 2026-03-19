Iron Maiden : Le documentaire 'Burning Ambition' se dévoile avec une bande-annonce

Les légendes du heavy metal, Iron Maiden, sont à nouveau sous les projecteurs avec l’annonce de leur documentaire tant attendu, Burning Ambition.

Les légendes du heavy metal, Iron Maiden, sont à nouveau sous les projecteurs avec l’annonce de leur documentaire tant attendu, Burning Ambition. Après des décennies à écrire l’histoire de la musique rock, le groupe britannique ouvre enfin les portes de son univers à travers ce film événement.

La bande-annonce récemment dévoilée offre un premier aperçu fascinant de ce que les fans peuvent attendre : des archives inédites, des performances live légendaires, et des interviews exclusives avec les membres du groupe. On y découvre également des témoignages d’autres icônes du rock et du metal, parmi lesquels Lars Ulrich de Metallica et Tom Morello, qui rendent hommage à l’influence indéniable d’Iron Maiden sur plusieurs générations de musiciens.

Burning Ambition promet de retracer les cinquante ans de carrière du groupe, depuis les débuts dans les petits clubs londoniens jusqu’aux stades gigantesques du monde entier. Les fans peuvent s’attendre à une immersion totale dans l’univers d’Eddie, la mascotte emblématique, et à un regard inédit sur la création des albums mythiques qui ont fait la réputation du groupe.

Le documentaire sortira au cinéma le 7 mai 2026, offrant aux amateurs de rock et de metal l’opportunité de vivre ou revivre les moments clés de la carrière de Iron Maiden sur grand écran. Une sortie qui s’annonce déjà comme un événement incontournable pour les fans et les curieux désireux de découvrir les coulisses de l’un des groupes les plus influents de l’histoire de la musique heavy metal.

En attendant, la bande-annonce est disponible sur YouTube, offrant un avant-goût explosif de ce qui s’annonce comme une plongée passionnante dans l’histoire du groupe. Pour les fans, c’est le moment de vibrer à nouveau au son des riffs légendaires de Iron Maiden.