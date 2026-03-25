Hellfest 2026 : Bring Me The Horizon, Iron Maiden, Limp Bizkit, The Offspring... découvrez la programmation complète !

L’édition 2026 du Hellfest s’annonce déjà comme l’une des plus explosives de l’histoire du festival.

L’édition 2026 du Hellfest s’annonce déjà comme l’une des plus explosives de l’histoire du festival. Du jeudi 18 juin au dimanche 21 juin, Clisson deviendra une véritable forteresse du rock et du metal, accueillant des légendes vivantes, des phénomènes contemporains et une scène alternative vibrante.

Des têtes d’affiche qui font trembler les scènes

Cette année, la programmation fait preuve d’un éclectisme impressionnant, mêlant metal, punk, hard rock et nu metal dans une affiche compacte qui ne laisse aucun amateur sur la touche :

Bring Me The Horizon ouvrira le bal jeudi, prêt à faire vibrer la Mainstage avec son énergie post‑hardcore inimitable.

ouvrira le bal jeudi, prêt à faire vibrer la avec son énergie post‑hardcore inimitable. Iron Maiden , célébrant 50 ans de légende , investira la scène vendredi avec un show XXL pour les fans de galloping metal classique.

, célébrant , investira la scène vendredi avec un show XXL pour les fans de galloping metal classique. Limp Bizkit , figure emblématique du nu metal 90’s/2000’s , montera sur scène samedi pour un set brûlant.

, figure emblématique du , montera sur scène samedi pour un set brûlant. The Offspring, fidèles du Hellfest, concluront cette édition avec leurs hymnes punk rock qui ont marqué des générations.

Une programmation complète et furieuse

Au‑delà des mastodontes, le Hellfest 2026 offre une palette d’artistes qui couvrent toutes les nuances de la scène rock actuelle :

Des groupes légendaires comme Deep Purple , Alice Cooper , Megadeth , Opeth , et Sabaton promettent des performances intenses.

, , , , et promettent des performances intenses. Des artistes modernes comme Breaking Benjamin , Rise Against , The Hives , Bad Omens , et Architects satisferont les amateurs de riffs lourds et de show spectaculaire.

, , , , et satisferont les amateurs de riffs lourds et de show spectaculaire. Les scènes Warzone, Valley, Altar et Temple vibreront sous les coups de boutoir des pionniers du punk jusqu’aux prophètes du metal extrême.

Une expérience festival incomparable

Au‑delà des concerts, le Hellfest 2026 reste une destination :