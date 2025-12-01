Limp Bizkit de retour en tournée après la mort de Sam Rivers, découvrez le nouveau bassiste !

Au cours de la soirée, le groupe a dédié une vidéo à Rivers, retraçant certains de ses moments les plus marquants sur scène.

Limp Bizkit a signé un retour aussi puissant qu’émouvant sur scène, quelques mois après la disparition de son bassiste historique, Sam Rivers. Le groupe a donné le coup d’envoi de son Loserville Gringo Papi Tour 2025 le samedi 29 novembre à l’Explanada Estadio Azteca de Mexico, devant un public électrisé mais profondément touché par l’hommage rendu à leur frère de toujours.

Un hommage bouleversant à Sam Rivers

Pour cette première date latino-américaine, le groupe a marqué les esprits en projetant une vidéo retraçant les moments les plus marquants de Sam Rivers sur scène. Les membres de Limp Bizkit se sont tournés vers le public pour regarder les images, laissant défiler sur l’écran géant les messages :

« Sam Rivers, notre frère pour toujours » puis « Sam Rivers, nous t'aimons pour toujours ».

À la fin de ce moment suspendu, les musiciens se sont rapprochés pour une étreinte collective au centre de la scène, scellant l’esprit de famille qui caractérise le groupe depuis ses débuts.

Kid Not, le nouveau bassiste qui rejoint la famille

Pour assurer cette nouvelle tournée, Limp Bizkit a choisi de faire appel à Kid Not (Richie Buxton). Bassiste, collaborateur et producteur de l’auteure-compositrice-interprète Ecca Vandal, il apporte une énergie fraîche tout en respectant l’héritage laissé par Sam Rivers.

À noter : Ecca Vandal assure également la première partie du Loserville Gringo Papi Tour 2025, donnant à l’ensemble une cohérence artistique explosive.

Le message poignant de John Otto

Quelques heures avant le concert, le batteur John Otto a partagé un message profondément émouvant en hommage à son ami disparu. Il se souvient de Sam Rivers comme d’un frère, d’un compagnon de vie et d’une figure essentielle dans son évolution personnelle et artistique.

« Nous honorerons la vie que tu as vécue et l'amour que tu as répandu à chaque concert que nous donnerons », a-t-il écrit.

Un message puissant, qui résonne encore plus fort lorsqu’on voit la manière dont le groupe porte son héritage sur scène.

Un retour chargé d’émotion… et d’énergie

Entre hommage sincère, line-up renouvelé et prestation explosive, Limp Bizkit prouve une nouvelle fois sa capacité à transformer la douleur en force. Ce Loserville Gringo Papi Tour 2025 s’annonce comme l’un des tournants les plus importants de leur carrière récente : un mélange de nostalgie, de respect et de pure énergie nu metal.