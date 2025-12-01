Le représentant de Taïwan en Finlande rassemble la politique avec... un concert de Heavy-Metal !

Et il faut l'avouer il gère assez bien !

On peut le dire : le Heavy-Metal a la côte en ce moment chez les politiciens et autres personnalités inattendues. Après la première ministre japonaise qui avoue écouter du Deep Purple ou Ozzy Osbourne, et la Miss Monde Chili 2025 qui a osé pousser un scream en pleine élection, c’est désormais au tour d’un diplomate de faire trembler les murs. Et pas n’importe lequel : Freddy Lim, représentant de Taïwan en Finlande, ex-frontman charismatique du groupe Chthonic, qui vient de créer un pont totalement inédit entre diplomatie et décibels.

Une rencontre politique... dans la fosse

Jeudi soir, à Helsinki, lors du « F:F:F – Formosa:Finland:Fest », Lim a embarqué son équipe complète de Chthonic, dont sa femme Doris Yeh leader et bassiste de la formation — pour un concert commun avec plusieurs groupes de metal finlandais. À la salle Tiivistämö, le public a assisté à une alliance scénique explosive réunissant les Taïwanais Crescent Lament et Flesh Juicer, accompagnés d’une triplette de formations finlandaises de heavy-metal et de folk-metal.

La prestation n’est pas passée inaperçue : une vidéo du show publiée sur Reddit a récolté 52 000 likes et plus de 800 commentaires en 16 heures. Une visibilité rare pour un événement mêlant culture taïwanaise et scène metal nordique.

Le métal comme arme diplomatique

Dans une interview accordée à la CNA, Lim explique que cette initiative a provoqué un engouement inattendu du côté des politiciens finlandais — même de ceux qui, habituellement, ignoraient poliment les invitations du bureau de représentation.

« Chaque fois que nous les invitions, ils disaient qu’ils ne pouvaient pas venir ou ne répondaient pas », raconte-t-il.

« Alors oui, on a été surpris de voir plusieurs de ces mêmes personnes confirmer leur présence. Certains ont même demandé une semaine avant s’ils pouvaient amener plus d’amis. »

Grâce à ce concert inédit, la diplomatie taïwanaise a pris une tournure très rock’n’roll. Lim décrit l’événement comme une extension de la stratégie diplomatique du pays, cherchant à toucher le monde par la sensibilité plutôt que par le simple bon sens.

Metal, culture et soft power

Organisé par l’Association générale de la culture chinoise de Taïwan, avec le soutien du ministère des Affaires étrangères et du ministère de la Culture, ce festival démontre une volonté claire : utiliser la culture alternative comme moteur de soft power et comme passerelle entre nations.

Et apparemment, rien ne fédère mieux qu’un bon riff bien saturé.