Le festival est de retour du 14 au 17 juillet à Saint-Julien-En-Genevois

Chaque automne, c’est le même rituel. Le froid revient, les journées raccourcissent, et l’on se dit que c’est le moment de souffler un peu, de poser les gants, de regarder le monde sous un angle différent. Mais il suffit d’un nom… puis deux, trois, quatre, pour que la magie renaisse instantanément. Une étincelle, un frisson, un besoin irrépressible d’envoyer les décibels, de remettre des albums sur la platine et de pousser le volume au maximum.

Parce qu’au fond, on le sait : rien ne remplace ces guitares saturées, ces voix rugueuses, ces peaux de batterie martyrisées. Rien n’égale les sensations que le rock nous offre depuis des décennies — intemporel, indomptable, viscéral. Celui qui nous fait battre du pied, vibrer sans compromis, vivre plus fort.

Alors quand arrivent les premiers frimas, un rêve renaît : celui de juillet, celui de Saint-Julien-en-Genevois et de Guitare en Scène, ce temple du rock, du métal, du blues, où les guitares sont reines et les musiciens de véritables souverains. Là où 5 000 passionnés, pas un de plus, communient dans une proximité rare, debout, les yeux brillants comme des gosses devant leurs héros.

C’est ça, la magie Guitare en Scène. Une parenthèse électrique, intense, qui laisse des souvenirs indélébiles. Et l’édition 2026 promet d’être particulièrement explosive.

Les premiers noms dévoilés : un début de programmation qui frappe fort

Mercredi 14 juillet 2026 : GREGORY PORTER

Le géant à la voix chaude et enveloppante ouvrira le bal avec une élégance rare. Entre soul, jazz et groove profond, Gregory Porter viendra poser une atmosphère majestueuse, la classe incarnée avant la tempête.

Jeudi 15 juillet 2026 : PIXIES

Et là, on bascule dans l’histoire. Les légendaires Pixies, pionniers de l’alternative américaine, débarquent en tête d’affiche. Le groupe culte de Where Is My Mind?, des riffs abrasifs, de la tension brute et des refrains qui ont redéfini les années 90. Une date déjà incontournable pour tout amoureux de rock incisif.

Vendredi 16 juillet 2026 : AIRBOURNE

Accrochez vos ceintures. Les Australiens d’Airbourne arrivent pour mettre le site à feu et à décibels. Du rock’n’roll pur jus, un tsunami d’énergie, des solos qui hurlent et une présence scénique qui ne fait jamais dans la demi-mesure. Impossible de rester statique.

Samedi 17 juillet 2026 : JOHN BUTLER

Le guitar hero australien John Butler viendra conclure ces premiers noms avec son mélange unique de folk, de groove, de virtuosité et d’émotion à fleur de peau. Un maître de la corde, un conteur, un artiste complet.

Une édition 2026 déjà légendaire dans l’esprit

Si ces premiers noms suffisent à faire frissonner n’importe quel fan, une chose est sûre : Guitare en Scène 2026 s’annonce comme l’une des éditions les plus intenses et les plus variées de son histoire. Entre la classe de Gregory Porter, la furie alternative des Pixies, la décharge électrique d’Airbourne et la virtuosité de John Butler, l’été prochain s’annonce incandescent.

Les guitares sont prêtes. Nous aussi.

Rendez-vous en juillet.

Et surtout… volume au maximum.