The Darkness : Les frères Hawkins font un concert surprise à Londres !

Justin et Dan Hawkins ont joué quelques chansons de Noël et certains de leurs succès.

Les fans de The Darkness ont eu droit à un moment totalement inattendu ce week-end à Londres : Justin et Dan Hawkins ont improvisé un mini-concert magique en plein cœur de la gare de St. Pancras. Une parenthèse rock’n’roll et festive qui a illuminé le quotidien des voyageurs.

Un duo piano–guitare improvisé

Installé devant le piano public de la gare, Justin Hawkins a pris place derrière les touches, mêlant piano et chant, tandis que son frère Dan Hawkins l’accompagnait avec brio à la guitare acoustique. Ensemble, ils ont offert une performance intimiste mais électrisante, fidèle à l’esprit flamboyant du groupe.

Parmi les titres joués, les deux frères ont surpris l’assemblée avec une reprise inattendue de Mistletoe And Wine de Cliff Richard, parfaitement dans le thème des fêtes. Ils ont ensuite enchaîné avec plusieurs classiques du groupe, dont Believe In A Thing Called Love, Givin' Up, Friday Night et l’incontournable Christmas Time (Don't Let The Bells End), provoquant sourires, vidéos improvisées et même quelques larmes chez les fans présents par hasard.

Un message poétique et complètement Hawkins

Fidèle à son sens du spectacle, Justin Hawkins a accompagné la performance d’un message haut en couleurs, mêlant humour british et esprit de Noël :

« Alors que le Père Noël s’apprête à faire voler son traîneau tiré par des rennes à travers le ciel nocturne, puis à glisser son corps dodu dans les conduits des chaudières de chauffage central du pays, nous dépoussiérons nos chants de Noël pour une série de festivités ! »

Il a poursuivi avec une envolée lyrique digne d’une carte de vœux rock :

« Et quel meilleur endroit pour célébrer Noël que la gare préférée des Britanniques ? Tandis que les voyageurs se pressent, les mains gelées croquant dans des friandises de Noël, nous sommes emplis de joie en faisant vibrer les touches d'ivoire de notre piano, évoquant la chaleur de Noël et jouant du luth des lumières festives. »

Un moment suspendu pour les voyageurs

Ce concert surprise est rapidement devenu viral, confirmant que The Darkness reste l’un des groupes rock les plus attachants et imprévisibles de la scène britannique. Entre humour, virtuosité et magie des fêtes, les frères Hawkins ont une nouvelle fois prouvé qu’ils n’avaient rien perdu de leur capacité à surprendre… même dans le hall d’une gare.