Le retour explosif de The Darkness avec leur nouveau titre "Walking Through Fire"

Le groupe continue de teaser petit à petit l'univers musical de leur futur album...

"Dreams to Land", un nouvel album très prometteur pour The Darkness !

Il y a des annonces qui nous rendent particulièrement heureux sur Virgin. Et notamment, le retour en force de The Darkness, popularisé au début des années 2000 avec leur premier album, "Persmission to Land". 4 ans après la sortie de dernier album, "Motorheart", sorti en 2021, le groupe est prêt à présenter leur tout nouveau projet, "Dreams on Toast", prévu pour le 28 mars 2025. En attendant cette sortie tant attendue, le groupe dévoile au compte-goutte les premiers morceaux de l'album, notamment "I Hate Myself", "The Longest Kiss" et "Rock and Roll Party Cowboy".

Et il semblerait que la fine équipe n'en ait pas fini avec le teasing : le groupe vient tout juste de dévoiler le quatrième extrait de l'album avec "Walking Through Fire". Un titre où l'on distingue très vite des solos de guitare enflammés, avec une rythmique percutante et la technique de chant très aigu de Justin Hawkins, qui nous fait penser que le groupe signe ici un très bel hommage au monde du rock et à l'industrie musicale en 2025.

Pour l'annoncer, l'auteur-compositeur-interprète et guitariste Justin Hawkins s'est emparé de ses réseaux sociaux, utilisant son style habituel :

“La vie d’un artiste est une entreprise éprouvante, ponctuée de rares moments de succès éclatants. Chaque jour, nous avançons dans une mélasse sucrée pour créer des choses que d’autres aimeront. Rien qui vaille la peine n’est jamais facile, et c’est pourquoi nous, The Darkness, marchons à travers le feu… en pensant à vous.” - Justin Hawkins

Produit par Dan Hawkins, l’album "Dreams On Toast" promet à ses fans une belle exploration de nouvelles identités sonores, tout en conservant ce qui fait l'ADN de The Darkness.

Tracklist complète de l’album :