Limp Bizkit : Sam Rivers est mort à 48 ans, Fred Durst lui rend un émouvant hommage !

Le monde du Nü Metal est en deuil !

Le monde du rock est en deuil. Le bassiste de Limp Bizkit, Sam Rivers, est décédé à l’âge de 48 ans, laissant derrière lui une empreinte indélébile dans l’histoire du nu metal. Son ami et leader du groupe, Fred Durst, a publié une vidéo touchante de huit minutes sur Instagram pour lui rendre hommage. Avec émotion, il s’y souvient de son partenaire de scène et de cœur, le décrivant comme une « personne douée, incroyablement douce et merveilleuse ».

Durst y raconte leur première rencontre, un soir à Jacksonville Beach, dans un petit club appelé Pier 7. « Il y avait un groupe qui jouait, et Sam était sur scène avec sa basse. C'était incroyable. Il jouait de la basse à cinq cordes, ce que je n'avais jamais vu personne faire à l'époque. C'était tellement fluide, tellement précis, et sa présence sur scène était magnétique. Tout le reste a disparu : seul son talent est resté. »

Touché par cette performance, Durst décide de lui proposer de former un nouveau groupe. « J’ai dit : “J’ai une idée, quelque chose de différent.” Et il a immédiatement dit : “Super, je suis partant. On y va.” C’est comme ça que tout a commencé. J’avais trouvé mon bassiste. »

C’est également Sam Rivers qui introduira Fred Durst au batteur John Otto, posant ainsi les fondations de ce qui deviendra l’un des groupes les plus emblématiques du nu metal. D’après Durst, Sam apportait une dimension émotionnelle unique à la musique du groupe : « Son amour pour des groupes comme Mother Love Bone, Alice in Chains et Stone Temple Pilots a profondément influencé le son de Limp Bizkit. Sam avait le don de faire ressortir une belle tristesse de la basse, quelque chose que je n'avais jamais entendu auparavant. Il savait jouer des accords, créer des atmosphères. C'était un talent rare. »

La vidéo se termine sur un message plein de tendresse et de reconnaissance : « Ce qu’il nous a laissé est inestimable. C’était une personne extraordinaire. Quand je repense à ses débuts, Sam a été le premier à croire en ce rêve et à le réaliser. Je lui suis immensément reconnaissant et il me manque terriblement. L’amour et le soutien que je vois ces jours-ci montrent à quel point il a marqué le monde. Sa musique perdurera et je l’aimerai pour toujours. »

Avec la disparition de Sam Rivers, c’est une page essentielle de l’histoire du nu metal qui se tourne. Mais son groove, son âme, et son héritage musical continueront à vibrer dans chaque note de Limp Bizkit.