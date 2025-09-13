Limp Bizkit sort un nouveau son pour un jeu vidéo très populaire

Comme à leur habitude, ils n'hésitent pas à jouer la carte de la provoc !

Quand on connait Limp Bizkit, on sait à quel point ils peuvent jouer la carte de provoc'. Et leur dernier titre ne fait pas exception à la règle. Presque quatre ans après la sortie de leur dernier album "Still Sucks" en octobre 2021, le groupe fait un retour fracassant avec un morceau au titre plus qu'équivoque : Making Love To Morgan Wallen - soi littéralement faire l'amour à Morgan Wallen, un célèbre musicien de country.

La chanson est en réalité un coup de projecteur du célèbre jeu Battlefield 6 puisque la chanson fait partie de la bande sonore du jeu, dont la sortie est prévue pour le 10 octobre via EA Games.

Ce partenariat entre le groupe et ce jeu de tir est loin d'être anodin : il y a quelques semaines déjà, les fans de Limp Bizkit avaient pu découvrir, dans la bande-annonce du jeu, une version remixée de leur son de 1999, Break Stuff. Un sérieux indicateur de confiance, mais qui était resté dans le flou : si la reprise avait été un peu teasée sur les réseaux sociaux par Kristina Rybalchenko, les fans ne savaient pas s'il s'agissait d'une parodie ou d'un projet tout à fait sérieux.

Vous l'aurez compris : Limp Bizkit compte bien continuer à nous régaler avec leurs provocations. Il y a quelques mois déjà, en août dernier, le charismatique chanteur Fred Durst avait attiré tous les regards sur lui en abattant sèchement un drone avec son micro lors d'une performance donnée à Istanbul. Un geste qui avait fait beaucoup parlé dans la presse.

Attendez vous donc à d'autres sorties du genre, surtout au vu des rumeurs sur la probable sortie d'un nouvel album pour le groupe...