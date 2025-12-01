Record battu : Radiohead surpasse Metallica à l’O2 Arena et mobilise son public pour la bonne cause !

Avec quatre soirées caritatives à guichets fermés, Radiohead vient de battre le record d’affluence détenu par Metallica depuis 2017 à l’O2 Arena de Londres. Un exploit salué par la salle comme un moment "gravé dans l’histoire".

Lors de leurs concerts des 21, 22, 24 et 25 novembre, Radiohead a attiré plus de 22 000 spectateurs par soir à l’O2 Arena, dépassant chaque soir le précédent en termes de fréquentation. Le 25 novembre, 22 355 personnes étaient réunies dans la salle, établissant le nouveau record absolu du lieu, jusque-là détenu par Metallica depuis 2017. La direction de l’O2 a salué l’exploit, mettant en avant l’ambition artistique du groupe, qui a joué des setlists entièrement différentes chaque soir. Un événement rare, qui confirme la place majeure de Radiohead dans le paysage rock.

Cette série londonienne s’inscrit dans la première tournée européenne de Radiohead depuis sept ans, marquée par un fort engagement humanitaire. Les recettes des concerts ont été reversées à Samaritans ainsi qu'à LIVE Trust, des associations luttant respectivement pour la prévention du suicide et pour la survie des petite salles. Des bénévoles étaient présents dans l’Arena pour récolter des dons supplémentaires. Le batteur Philip Selway a rappelé l’importance du combat contre le suicide, particulièrement chez les hommes, soulignant le rôle essentiel des organismes soutenus. Le directeur de la programmation de l'O2 Arena a tenu à rendre hommage au groupe : "Ces quatre soirées resteront gravées dans l’histoire de l’O2. Radiohead a battu des records chaque soir, en jouant des setlists différentes couvrant toute leur discographie. Ce fut un honneur de les accueillir."

En plus de Londres, Radiohead a instauré un prélèvement d’un euro sur chaque billet vendu lors de la tournée européenne, au profit de Médecins Sans Frontières, un montant que le groupe s’engage à doubler. Une manière de mettre leur notoriété au service de causes humanitaires, sans jamais sacrifier l’exigence musicale qui les caractérise. Alors qu’il reste encore huit concerts à Copenhague et Berlin, la tournée s’annonce déjà comme l’une des plus marquantes de leur carrière. Entre performance artistique et solidarité, Radiohead prouve une fois de plus sa capacité à conjuguer succès et sens.