Radiohead : "OK Computer" fête ses 27 ans, retour sur un chef-d'œuvre marquant des années 90

Vingt-sept ans plus tard, cet album culte reste une référence incontournable du rock alternatif et une œuvre prophétique sur notre rapport à la technologie et à la société moderne.

Le 16 juin 1997, Radiohead bouleversait la scène musicale mondiale avec un disque aussi déroutant que visionnaire : OK Computer. Vingt-sept ans plus tard, cet album culte reste une référence incontournable du rock alternatif et une œuvre prophétique sur notre rapport à la technologie et à la société moderne.

Alors que le groupe britannique, révélé par le tube Creep, aurait pu surfer sur la vague grunge et britpop du début des années 90, il choisit avec OK Computer une tout autre trajectoire. Thom Yorke et ses acolytes abandonnent les structures classiques pour plonger dans une expérience sonore inédite, mêlant rock expérimental, électronique atmosphérique et ambiance dystopique.

Dès les premières notes de Airbag, le ton est donné. L’album enchaîne les morceaux puissants et dérangeants : l’obsédant Paranoid Android – véritable opéra rock en trois mouvements –, la mélancolie résignée de Karma Police, la beauté glaçante d’Exit Music (For a Film) ou encore la douce fatalité de No Surprises. Chaque titre creuse un peu plus l’idée d’un monde en perte de sens, dominé par le conformisme, la solitude et la déshumanisation.

Avec Nigel Godrich à la production, le groupe atteint une maîtrise sonore rarement égalée. Bruitages, guitares dissonantes, effets électroniques… tout est pensé pour créer une ambiance immersive, presque cinématographique. Thom Yorke, de sa voix fragile et hantée, devient le porte-parole d’une génération anxieuse à l’orée du XXIe siècle.

OK Computer n’est pas seulement un tournant dans la discographie de Radiohead, c’est un tournant dans l’histoire de la musique moderne. Il a influencé une nouvelle vague d’artistes, du rock à l’électro, et ouvert la voie aux expérimentations qui mèneront plus tard à Kid A et Amnesiac.

Aujourd’hui encore, à l’heure de l’intelligence artificielle, du contrôle algorithmique et de l’ultra-connexion, OK Computer résonne comme un cri lucide sur notre époque. Une œuvre à la fois sombre et magnifique, toujours d’actualité, toujours essentielle.

Un chef-d’œuvre. Un monument. Un album intemporel.