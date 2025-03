Radiohead : Le retour du groupe se précise !

Et il pourrait bien arriver plus tôt que prévu !

Retour ou pas retour ? Ça fait des années que les fans espèrent voir Radiohead revenir foutre le feu sur scène. Mais jusqu’ici, c’était plutôt silence radio… voire carrément douche froide quand Thom Yorke, fidèle à son cynisme, balançait qu’il s’en fichait royalement de l’attente des fans. Ambiance.

Sauf que voilà, ces dernières semaines, ça s’agite sévère ! Pour célébrer les 30 ans de "The Bends", le groupe a lâché sur les réseaux des images inédites de Thom Yorke reprenant des morceaux de l’album culte en acoustique à Toronto. Nostalgie ? Coup de com' ? Peut-être bien, mais ce n’est pas tout…

Un petit détail n’a pas échappé aux plus fins limiers : une nouvelle société nommée RHEUK25 vient d’être enregistrée. Et si t’es un vrai de vrai, tu sais que Radiohead a déjà utilisé ce genre de manœuvre avant de larguer des bombes dans le passé.

Et le clou du spectacle ? Une vente aux enchères caritative à Los Angeles, où un lot a mis tout le monde en ébullition : quatre billets pour "le concert Radiohead de votre choix", gracieusement offerts par Blueyed Pictures, la boîte de management du groupe. Et ce n’est pas juste un cadeau au pif… Les gagnants pourront choisir la ville et la date en fonction du calendrier de la tournée !

Comme si ça ne suffisait pas, une source proche du groupe a balancé que des réservations de salles ont été posées dans plusieurs villes européennes pour cet automne.

Alors, on y croit ou pas ? Nous, on est chauds bouillants ! Et si Radiohead doit refaire trembler les amplis, on croise les doigts pour qu’ils passent par la France !