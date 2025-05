Radiohead : Thom Yorke sort un nouvel album

Si l'actualité semble plutôt au point mort du côté du groupe Radiohead, qui était au top des charts dans les années 90, certains membres de l'équipe continuent d'être très actifs. Comme Thom Yorke, qui a notamment sorti un album en 2019 et qui s'apprête d'ailleurs à remettre ça ce vendredi 26 avril. En effet, le leader de Radiohead s'est associé à The Smile pour sortir un album qui sera la bande originale de “Confidenza”.

Un film réalisé par l'italien Daniele Luchetti qui est sorti cette semaine en Italie en avant-première, tiré du livre du même nom de Domenico Starnone et qui avait connu un joli succès de l'autre côté des Alpes. Le film se penche notamment sur les relations entre profs et élèves, avec peut-être en fond une histoire de séduction. Pietro Vella, enseignant dans un lycée italien, retrouve une ancienne élève des années plus tard, mais les retrouvailles ne se passent pas exactement comme prévu…

Quel est le rôle de Thom Yorke, dans tout ça? Le leader de Radiohead a donc travaillé aux côtés de The Smile, mais aussi du London Contemporary Orchestra, pour nous préparer un album qui sera disponible en version numérique à partir du 26 avril. Pour la version vinyle et CD, en revanche, il faudra attendre le 12 juillet.