Radiohead célèbre "The Bends" avec un concert inédit

Un retour du groupe en 2025 ?

Radiohead marque les 30 ans de "The Bends" avec une pépite inédite ! Le groupe britannique a dévoilé un trésor caché pour célébrer le 30e anniversaire de leur album emblématique "The Bends". Une vidéo rare et jamais vue auparavant d'un concert acoustique de Thom Yorke datant de 1995 a été partagée sur les réseaux sociaux du groupe.

Le concert, enregistré le 28 mars 1995 au Horseshoe Tavern de Toronto, montre un jeune Thom Yorke interprétant en solo des titres de The Bends. Cette performance de 25 minutes comprend des versions acoustiques de "(Nice Dream)", "High and Dry", "Street Spirit (Fade Out)" et "Fake Plastic Trees".

Le chanteur conclut son set avec "Thinking About You", extrait du premier album du groupe, Pablo Honey. "The Bends", sorti en 1995, est considéré comme l'un des albums les plus influents de son époque. Il a propulsé Radiohead au rang de groupe culte et figure parmi les 500 plus grands albums de tous les temps selon Rolling Stone.

"Nous avons retrouvé cette cassette VHS de Thom jouant à Toronto en 1995 pour la sortie de The Bends", a déclaré le groupe sur Instagram.

Bien que Radiohead n'ait pas sorti d'album studio depuis "A Moon Shaped Pool" en 2016, ses membres restent actifs. Thom Yorke a récemment annoncé une collaboration avec le producteur Mark Pritchard pour un album intitulé Tall Tales, prévu pour le 9 mai 2025. Le groupe a récemment enregistré une nouvelle société à responsabilité limitée nommée RHEUK25, une pratique qui a souvent précédé des annonces importantes dans le passé...

Cette démarche administrative pourrait annoncer un nouvel album, une tournée et une réédition anniversaire. Radiohead pourrait préparer quelque chose de spécial pour 2025...