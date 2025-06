The Offspring rend hommage au Brésil dans son nouveau clip !

Le groupe a mis le public brésilien dans sa poche.

Un bel hommage à un pays qui vit le rock n'roll à fond ! Alors que le groupe de punk rock légendaire a sorti l’album "Supercharged" en octobre dernier, avec des singles marquants comme "Ok but this is the last time" – un titre tout trouvé pour la Saint-Valentin – c’est un tout autre terrain qu’il explore aujourd’hui.

Et si l’ancien batteur du groupe s’était récemment exprimé sur son éviction, concentrons-nous sur le présent. Car près de 30 ans de carrière plus tard, The Offspring continue de faire vibrer les foules. Leur notoriété reste intacte, notamment en Amérique du Sud, un continent où le rock est toujours un genre vivace et populaire.

C’est dans ce contexte que Dexter Holland et ses acolytes ont décidé de rendre hommage au Brésil avec un morceau survolté : "Come to Brazil". Un nom qui parle directement aux fans. Pourquoi ce titre ? Le chanteur explique :

“Chaque fois qu’on annonce une tournée, nos fans brésiliens inondent les commentaires avec “Come to Brazil!”, et on adore ça ! Le Brésil, c’est de la folie. Il y a une passion, une énergie incroyable, c’est un endroit magique pour jouer. J’espère que ce morceau deviendra le leur.”

Le clip est à l’image du titre : enjoué, bruyant, électrique, à la hauteur de l’amour que le groupe porte à son public brésilien. Un hymne énergique pour un peuple qui, depuis des décennies, ne lâche jamais l’affaire et répond toujours présent, concerts après concerts.

Mais alors… et nous, les Français ? On ne va pas se laisser doubler comme ça ! Le 8 novembre prochain, The Offspring sera en concert à Paris La Défense Arena. À nous de jouer, de faire du bruit, de mettre le feu, de montrer que la France aussi sait célébrer le rock. Et qui sait, peut-être que nous aussi, un jour, on aura droit à notre chanson dédiée !