The Offspring : L'ancien batteur fait des révélations chocs sur son éviction du groupe !

La cause ? Le vaccin du Covid-19 !

Pete Parada révèle les raisons de son départ des Offpring

Comme quoi, le Covid-19 peut clairement casser les relations. Et même celles d’un groupe légendaire.

Alors que The Offspring, considéré comme le groupe punk/rock de référence, continue de marquer les esprits avec ses tubes devenus légendaires, tout n’a pas toujours été rose au sein du groupe. En 2021, en pleine crise sanitaire, le groupe, qui avait expliqué pourquoi il avait refusé de tourner avec Metallica, ont décidé de remplacer leur batteur historique : Pete Parada.

Le refus du vaccin, un tournant décisif

La raison ? Pete Parada a refusé de se faire vacciner contre le Covid-19. Une décision qui, selon lui, était motivée par ses antécédents médicaux personnels, notamment un syndrome de Guillain-Barré contracté lorsqu’il était enfant, ainsi que par les risques liés aux effets secondaires des vaccins.

Dans une interview récente accordée au podcast Try That In A Small Town, Pete Parada a révélé les coulisses de son départ et a exprimé ses regrets quant à la manière dont les événements se sont déroulés.

Le batteur explique que sa relation avec le manager du groupe, arrivé après le confinement, s’est rapidement détériorée :

"Il était nouveau dans le groupe. Il n’était avec eux que depuis la sortie du confinement. Je n’avais donc pas beaucoup de complicité avec lui. Il a choisi de s’en prendre à moi. J’ai déjà reçu des appels téléphoniques pourris, mais celui-ci était l’appel le plus abusif et le plus menaçant que j’aie jamais reçu de toute ma carrière."

Selon Pete Parada, le manager lui a clairement signifié que son avenir au sein du groupe dépendait de son acceptation du vaccin :

"Il m’a clairement fait comprendre que je devais me faire vacciner ou que je serais remplacé. L’appel téléphonique a été très choquant."

Des discussions infructueuses avec le groupe

Suite à cet appel, Pete Parada a tenté de discuter directement avec les membres du groupe. Cependant, ses efforts n’ont pas porté leurs fruits :

"J’ai essayé de leur parler de lui et je leur ai dit : 'Vous allez peut-être me renvoyer pour cette raison, mais vous devriez savoir que ce type ne vous représente pas bien et que s’il me traite comme ça, il traite votre équipe encore plus mal'."

Malgré ses mises en garde, la réponse du groupe a été sans appel :

"Ce n’est pas le problème pour l’instant, ce n’est pas lui le problème, c’est ton refus du vaccin qui est le problème"

Moins d’une semaine plus tard, Pete Parada a constaté que toutes les communications avec le groupe avaient cessé. La confirmation de son remplacement est arrivée de manière indirecte :

"J’avais un vol, un hôtel et d’autres choses en attente pour aller à la répétition. Une semaine plus tard, j’ai vérifié mon application Southwest et c’est comme ça que j’ai appris que j’avais été remplacé parce que mon vol avait été annulé."

Ces révélations apportent un éclairage inédit sur les tensions internes au sein de The Offspring durant une période particulièrement difficile. Alors que le débat sur les politiques vaccinales reste un sujet sensible, l’histoire de Pete Parada illustre les défis que la pandémie a posés, même pour des groupes de renommée internationale.