Quel est, selon The Offspring, le plus grand groupe punk de tous les temps ? Leur réponse pourrait vous surprendre…

On ne l'avait pas vu venir celle-là !

The Offspring dans la légende du Punk !

En ce moment, The Offspring fait l'actualité ! Avec leur dernier album, SUNCHARGED, sorti le 11 octobre, ils frappent fort sur la scène rock tout en prenant une position bien affirmée contre Donald Trump. Le duo Dexter Holland et Noodles était récemment invité au podcast Lip Service, et la discussion a vite tourné vers les meilleurs groupes punk de tous les temps. Mais leurs réponses étaient loin d'être attendues !

Creedence Clearwater Revival : Le choix inattendu de Dexter Holland

Interrogé sur le groupe punk ultime, Dexter Holland a surpris tout le monde en citant… Creedence Clearwater Revival. Cette réponse, plus qu'inattendue, reflète une vision non conventionnelle du punk rock, pour Holland, le punk, c'est avant tout une attitude rebelle. *"C'était très *anti-autorité, anti-gouvernement, anti-guerre," a-t-il expliqué, qualifiant l'ADN contestataire de Creedence Clearwater Revival comme une incarnation authentique de l'esprit punk.

Noodles : L'influence de T.S.O.L. et la scène punk californienne

Pour Noodles, un autre nom s'impose : T.S.O.L. (True Sounds of Liberty), groupe de punk californien qui a marqué les années 80. Bien que Noodles ait du mal à se limiter à un seul choix, il admet que T.S.O.L. reste un pilier pour lui.

"Je déteste ces 'choisissez-en un', parce que je pourrais choisir au moins 10 ou 20 groupes qui m'ont inspiré," confie-t-il.

Malgré tout, T.S.O.L. est probablement le groupe qui a donné à Dexter et Noodles l'envie de fonder The Offspring et de créer la musique qui fait toujours leur identité.

Les Ramones : Un hommage unanime aux pionniers du punk

Bien qu'ils aient chacun leur préférence, Dexter et Noodles s'accordent sur un groupe culte : les Ramones.

"Comme vous le dites, on ne peut pas en choisir un seul. Nous devons aussi ajouter les Ramones," ont-ils affirmé.

Pionniers du mouvement, les Ramones ont non seulement inspiré des générations, mais aussi forgé une réelle identité au punk.

"Ils ont en quelque sorte tout déclenché. C'est difficile à cerner, mais les Ramones ont vraiment été les premiers à créer une véritable identité punk," reconnaît Dexter.

Avec leurs choix éclectiques et audacieux, The Offspring nous rappelle que l’esprit punk ne se limite pas aux clichés musicaux. De Creedence Clearwater Revival aux Ramones en passant par T.S.O.L., Dexter et Noodles montrent que l’âme du punk est vaste, rebelle, et inspirante bien au-delà des frontières du genre.