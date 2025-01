The Offspring : leur refus d’une tournée avec Metallica enfin expliqué

Une histoire d'humilité folle.

Le groupe de punk rock californien The Offspring a récemment fait la lumière sur un épisode intrigant de leur histoire : leur refus d'une tournée avec le légendaire groupe Metallica.

Dans une interview récente, Noodles, le guitariste de The Offspring, en a dit un peu plus sur cette affaire : “Nous n’avons rien contre Metallica. Nous les aimons beaucoup. C’est un groupe incroyable. Nous avons eu l’occasion de les rencontrer au fil des ans et de jouer avec eux depuis.”

La véritable raison de ce refus serait en fait une humilité folle de The Offspring : “Nous ne nous considérions pas comme un groupe professionnel. Nous ne pensions pas être assez bons pour faire ça.” En 1994, alors que leur album "Smash" venait de connaître un succès retentissant, le groupe s'est retrouvé propulsé sur le devant de la scène internationale.

Au lieu de céder à la tentation d'une exposition massive immédiate, The Offspring a opté pour une approche plus progressive et mesurée. Ce choix s'est avéré judicieux sur le long terme. Leur parcours, depuis "Smash" jusqu'à leurs albums plus récents comme "Rise and Fall", "Rage and Grace" et "Days Go By", montre une évolution constante au fil des années. Une humble et modeste décision.