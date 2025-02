The Offspring célèbre la Saint-Valentin avec "Ok, but this is the last time"

Forcément, une Saint-Valentin un peu rock'n'roll et donc assez chaotique, mais le clip est très réussi !

The Offspring continue de surfer sur le succès de leur dernier disque en date, "Supercharged". Il s'agit du onzième album studio du groupe en un peu plus de 30 ans de carrière, ce qui nous fait un rythme tout de même assez soutenu, mais pas trop. Ça laisse le temps au groupe de travailleur leurs albums, un luxe que peu d'artistes se donnent à l'heure du streaming et de la musique fast food. Du coup, les voici avec un nouveau clip, pour un morceau issu de leur dernier album : "Ok, But it's the last time".

Un morceau qui nous parle d'amour, ce qui tombe à pic, puisque le clip est officiellement sorti pile le jour de la Saint-Valentin. Sûrement pas une coïncidence, même si ce n'est clairement pas le plus important à propos du morceau ou de la vidéo qui l'accompagne. Une vidéo dans laquelle on dirait que le réalisateur a été très inspiré par le clip de "Take On Me", l'indémodable tube de a-ha, avec des animations dessinées au crayons, et d'autres en vue réelle.

Le scenario du clip est très drôle, puisqu'on y voit une ravissante jeune femme, qui est visiblement en couple, mais qui se sépare (et de manière assez violente, vous verrez) régulièrement pour des "broutilles" (la fameuse lunette des WC, les chaussettes qui traînent, et ce genre de choses), et qui finit par pardonner à chaque fois que l'amoureux revient devant chez elle avec une rose à la main. Une vidéo très réussie, qui résume bien la complexité actuelle des relations amoureuses. Encore une belle réussite signée The Offspring.