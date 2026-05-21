Sorti en 1971, “RAM” marque une étape charnière dans la carrière de Paul McCartney, tout juste remis de la séparation des Beatles. Enregistré principalement avec sa femme Linda McCartney, cet album est à la fois une rupture artistique, une déclaration d’indépendance et un exutoire émotionnel dans une période particulièrement tendue pour l’ancien bassiste du groupe de Liverpool.

Un album né dans le chaos post-Beatles

Après la fin des Beatles en 1970, Paul McCartney se retrouve au centre de conflits juridiques et personnels avec John Lennon, George Harrison et Ringo Starr. Isolé et fragilisé, il décide de s’éloigner du tumulte londonien pour enregistrer “RAM” dans une atmosphère plus intime et domestique.

Installé aux États-Unis, McCartney travaille sans véritable groupe fixe, s’entourant de musiciens de session. Ce choix donne naissance à un album très personnel, parfois bricolé, mais aussi incroyablement libre.

Une œuvre personnelle et expérimentale

Dès les premières écoutes, “RAM” surprend. Loin du format classique du rock des Beatles, McCartney explore une palette très large : pop baroque, folk, expérimentations sonores et touches psychédéliques encore présentes.

Des titres comme “Too Many People” traduisent à peine voilée la tension avec John Lennon, tandis que “Dear Boy” semble adresser un message indirect à l’ancien entourage du couple McCartney-Linda. À l’opposé, des morceaux comme “Uncle Albert / Admiral Halsey” révèlent le génie mélodique et la folie créative de Paul, avec ses changements de rythme et ses collages sonores audacieux.

Un accueil glacial à sa sortie

À sa sortie, “RAM” est violemment critiqué par la presse britannique et américaine. Beaucoup voient dans l’album une œuvre confuse, trop légère après l’héritage colossal des Beatles. Les attaques sont parfois personnelles, notamment de la part de John Lennon, qui n’hésite pas à répondre musicalement dans ses propres projets.

Pourtant, ce rejet initial masque une réalité : l’album est en avance sur son temps dans sa manière de mélanger les styles et de casser les structures pop traditionnelles.

La réhabilitation d’un album culte

Avec les années, “RAM” est progressivement réhabilité. De nombreux artistes et critiques y voient aujourd’hui un chef-d’œuvre caché de la discographie de Paul McCartney, préfigurant son travail avec Wings et confirmant son statut de mélodiste hors norme.

Ce qui était perçu comme un album brouillon est désormais célébré pour sa spontanéité, sa richesse et son audace. Des générations de musiciens pop et indie revendiquent son influence.

Un disque à part dans l’histoire du rock

Plus qu’un simple album solo, “RAM” est une photographie brute d’un artiste en reconstruction, entre douleur, liberté et créativité débordante. Il reste aujourd’hui l’un des disques les plus fascinants de la carrière de Paul McCartney, symbole d’un passage de témoin entre l’ère Beatles et son aventure solo.

Un album longtemps incompris… mais devenu culte.