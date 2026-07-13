Placebo, Brian Molko : « Je choisirais Yungblud pour m'incarner dans un film sur nous. »

Par La rédaction

Imaginant un biopic sur le groupe, le chanteur rêve également que Jim Jarmusch le réalise.

Le chanteur de Placebo, Brian Molko, a déjà une idée bien précise de l’acteur qui pourrait le remplacer à l’écran dans un éventuel biopic consacré au groupe. Lors d’une récente interview, l’artiste britannique a surpris en révélant qu’il verrait bien Yungblud dans son rôle.

Brian Molko imagine déjà le casting d’un film sur Placebo

À l’occasion d’une interview accordée à Radio X, durant laquelle il répondait aux questions des fans, Brian Molko a été interrogé sur un hypothétique film retraçant l’histoire de Placebo. Le chanteur devait notamment choisir un réalisateur ainsi qu’un acteur capable de l’incarner à l’écran.

Concernant la réalisation, Molko n’a pas hésité longtemps et a cité l’un de ses cinéastes favoris : Jim Jarmusch. « Jim Jarmusch est l'un de mes réalisateurs préférés. J'ai même un de ses films tatoué sur la peau. Only Lovers Left Alive est mon film préféré », a-t-il expliqué.

Un choix loin d’être anodin puisque le film de 2013, porté notamment par Tilda Swinton et Tom Hiddleston, est devenu une œuvre culte pour de nombreux amateurs d’univers gothiques et mélancoliques, des thèmes qui résonnent également avec l’esthétique de Placebo.

Yungblud dans la peau de Brian Molko ? Une idée qui séduit le chanteur

Pour interpréter son propre personnage, Brian Molko a rapidement donné un nom : Yungblud. Le chanteur britannique de rock alternatif, connu pour son énergie débordante et son look singulier, semble être le candidat idéal selon le leader de Placebo.

« Je pense que Yungblud ferait un excellent travail en me jouant, mais je pense qu'il aurait quelques difficultés avec mon accent ! », a déclaré Molko avec humour.

Une réponse qui montre également l’admiration du chanteur pour la nouvelle génération d’artistes rock. Avec son attitude provocatrice, son style théâtral et son engagement artistique, Yungblud partage effectivement certains points communs avec l’univers que Brian Molko a construit depuis les débuts de Placebo.

Un choix qui aurait été très différent auparavant

Avec son humour habituel, Brian Molko a également reconnu que son choix aurait été totalement différent quelques années plus tôt. « Avant, je disais Audrey Hepburn », a-t-il confié avec ironie.

Une déclaration qui reflète le goût du chanteur pour les personnalités iconiques et les figures ayant marqué la culture populaire.

Yungblud déjà pressenti pour un autre biopic rock

Ce n’est pas la première fois que le nom de Yungblud circule pour incarner une légende du rock au cinéma. Plus tôt cette année, Sharon Osbourne avait elle-même évoqué la possibilité de voir le jeune artiste interpréter Ozzy Osbourne dans un film consacré à la vie du Prince des Ténèbres.

Alors qu’aucun projet officiel de biopic sur Placebo n’est actuellement annoncé, l’idée d’un film retraçant plus de trente ans de carrière du groupe continue forcément d’alimenter l’imagination des fans. Et si un tel projet venait à voir le jour, Yungblud pourrait bien avoir le profil pour donner vie à l’univers unique de Brian Molko.