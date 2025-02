Placebo : Brian Molko sous enquête après avoir insulté la première ministre italienne !

Placebo enchaîne les mauvaises presses. En effet, cet été, le groupe mythique des années 2000 avait fait mauvaise impression au festival OpenAir St Gallen le 30 juin dernier à cause de problèmes techniques, ce qui leur avait valu une horde de haine sur les réseaux sociaux.

Et encore une fois cette semaine, c'est sur scène que le groupe a dépassé les limites. Alors qu'ils se produisaient en Italie au festival Sonic Park à Stupinigi, le leader du groupe Brian Molko s'est exprimé durant le concert en insultant violemment la première ministre italienne :

Une déclaration qui n'est pas passée inaperçue. Le gouvernement italien a réagi immédiatement, et les procureurs de Turin ont ouvert une enquête contre le chanteur. Selon le journal italien "La Stampa", le ministère italien de la justice a autorisé les procureurs à engager des poursuites judiciaires contre Brian Molko pour "outrage aux institutions", un délit passible d'une amende comprise entre 1000 euros et 5000 euros.

Et ce n'est pas tout ! En réaction à cette affaire, certaines communes italiennes ont déjà annoncé qu'elles refuseraient de recevoir Placebo sur leur territoire. Une nouvelle tempête médiatique qui risque de ternir encore un peu plus l'image du groupe.

During the Stupinigi Sonic Park, the Placebo lead singer Brian Molko calls PM Giorgia Meloni 'racist, fascist', concluding 'fuck you'.



