Placebo dévoile "RE:CREATED" pour les 30 ans du premier album du groupe

Trente ans après ses débuts fracassants sur la scène alternative britannique, Placebo célèbre l'anniversaire de son premier album avec un projet aussi ambitieux qu'émouvant.

Trente ans après la sortie de son premier album, Placebo célèbre l'événement avec un projet inédit. Le groupe britannique emmené par Brian Molko et Stefan Olsdal vient de dévoiler "Placebo RE:CREATED", une nouvelle version de son album éponyme sorti en 1996. Une manière pour les musiciens de rendre hommage à l'œuvre qui a lancé leur carrière tout en lui offrant une seconde jeunesse.

Un album fondateur du rock alternatif des années 90

Lors de sa sortie en juin 1996, le premier album de Placebo a immédiatement marqué les esprits grâce à son identité unique. Porté par des titres devenus cultes comme "Nancy Boy", "Bruise Pristine", "36 Degrees" ou encore "Teenage Angst", le disque a permis au groupe de s'imposer comme l'un des nouveaux visages incontournables du rock alternatif britannique.

Son mélange de guitares incisives, de mélodies sombres et de textes introspectifs a rapidement conquis un large public, faisant de ce premier opus l'une des sorties majeures de la décennie.

"RE:CREATED" : bien plus qu'une simple remasterisation

Pour célébrer cet anniversaire symbolique, Placebo a fait un choix original. Au lieu de proposer une simple réédition remasterisée, le groupe a décidé de retravailler entièrement les morceaux originaux.

Selon Brian Molko et Stefan Olsdal, les bandes d'origine ont été revisitées avec le regard et l'expérience accumulés durant trente années de carrière. L'objectif n'était pas de remplacer l'album de 1996, mais de proposer une nouvelle lecture de ces chansons emblématiques, avec un son plus actuel tout en conservant leur énergie et leur authenticité.

Les musiciens décrivent ce projet comme une manière de faire dialoguer leur passé avec leur présent, offrant ainsi aux fans une expérience à la fois familière et totalement renouvelée.

"Bruise Pristine" ouvre le bal

Pour accompagner l'annonce de "RE:CREATED", le groupe a dévoilé une nouvelle version de "Bruise Pristine", l'un des morceaux les plus appréciés de ses débuts.

Cette relecture conserve toute l'intensité de la version originale tout en bénéficiant d'une production modernisée. Un premier aperçu qui permet de découvrir la direction artistique choisie par le groupe pour cette réinvention de son album fondateur.

Douze titres pour célébrer trente ans d'histoire

Disponible depuis le 19 juin 2026, "Placebo RE:CREATED" reprend les dix chansons de l'album original auxquelles viennent s'ajouter deux titres bonus. Cette sortie s'inscrit dans une année particulièrement importante pour le groupe, qui célèbre trois décennies de carrière et d'influence sur la scène rock internationale.

Avec ce projet, Placebo ne cherche pas à réécrire son histoire, mais à la prolonger. Trente ans après ses débuts, le groupe prouve que ses chansons continuent de résonner auprès de plusieurs générations de fans et que son héritage musical demeure plus vivant que jamais.