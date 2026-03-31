Placebo sort une nouvelle version de son classique "Bruise Pristine"

Près de 30 ans après ses débuts, Placebo replonge dans son premier album avec une version retravaillée de "Bruise Pristine" et annonce une réédition ambitieuse.

Placebo ouvre un nouveau chapitre en revisitant ses origines. Le groupe britannique vient de dévoiler une nouvelle version de "Bruise Pristine", issue de son album culte de 1996. Ce retour s’inscrit dans le projet RE : CREATED, attendu le 19 juin 2026, une réédition complète de leur premier disque. L’objectif est clair : moderniser le son tout en conservant l’âme brute qui a fait le succès du groupe à ses débuts.

Pour Brian Molko et Stefan Olsdal, il ne s’agit pas d’un simple lifting mais d’une véritable "director’s cut", enrichie par près des décennies d’expérience scénique :

"Nous considérons cet album comme une version director’s cut. Nous ne l’avons pas recréé de zéro. Nous sommes retournés aux bandes master originales et avons ramené 30 ans d’interprétation live de ces chansons dans l’enregistrement [...] ce projet consistait à enfin terminer l’album, à le 'traîner' dans le 21e siècle sur le plan sonore, tout en préservant l’intégrité et l’esprit de l’original."

En repartant des bandes originales, Placebo a injecté une nouvelle énergie à des titres emblématiques comme "Nancy Boy" ou "36 Degrees", offrant une relecture plus mature et actuelle. Une manière de faire évoluer leur héritage sans le trahir. Ce retour aux sources s’accompagne d’une tournée européenne très attendue. Entre nostalgie et renouveau, Placebo confirme son statut de groupe incontournable, capable de faire vivre son passé tout en regardant résolument vers l’avenir.