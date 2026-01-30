Placebo signe la bande-son d’une pièce de Bertolt Brecht pour la "Royal Shakespeare Company"

Pour la première fois, Placebo compose la musique d’une production théâtrale, apportant son univers sombre à la pièce engagée "The Resistible Rise of Arturo Ui".

Le groupe britannique se lance dans une nouvelle aventure artistique : créer la bande originale de la pièce de Bertolt Brecht, "The Resistible Rise of Arturo Ui", mise en scène par Seán Linnen au Swan Theatre de Stratford-upon-Avon du 11 avril au 30 mai 2026. Brian Molko et Stefan Olsdal ont exprimé leur enthousiasme : "L’idée que notre musique accompagne chaque représentation nous remplit de joie. Nous espérons avoir honoré ce chef-d’œuvre comme il se doit." Pour Placebo, cette collaboration représente une immersion inédite dans le monde du théâtre.

La pièce, une satire politique située dans le Chicago des années 1930, offre une lecture glaçante de l’ascension d’Hitler. Seán Linnen insiste sur la pertinence du texte dans le contexte actuel : "Alors que la menace de l’extrême droite se renforce chaque jour, en Grande-Bretagne comme ailleurs, notre rôle d’artistes est de prendre la parole. Aucune autre pièce ne questionne aussi directement le moment politique que nous vivons. Je me sens incroyablement chanceux de collaborer avec des artistes aussi courageux que Brian Molko, Stefan Olsdal et Mark Gatiss." Le groupe partage cette vision et a puisé dans des thèmes comme le pouvoir, l’aliénation et la décadence morale pour composer une musique à la fois sombre et immersive.

Selon Linnen, la partition de Placebo promet d’être "sombre, expansive et théâtrale", une expérience inédite pour le public du Swan Theatre. Ce projet s’inscrit également dans l’actualité du groupe, qui prépare des projets pour les 30 ans de son premier album et se produira prochainement au "Teenage Cancer Trust". Entre rock et théâtre, Placebo franchit un nouveau cap artistique tout en restant fidèle à son identité.