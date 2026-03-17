The White Stripes : Jack White annonce la disparition de sa mère à 95 ans

Le leader des White Stripes a rendu un hommage bouleversant à sa mère, Teresa Gillis, décédée à l’âge de 95 ans.

Jack White a partagé une nouvelle profondément émouvante avec ses fans : la disparition de sa mère, Teresa Gillis, à l’âge de 95 ans. Mère de dix enfants, elle avait donné naissance au futur leader des The White Stripes à 45 ans. Figure discrète mais essentielle, elle a marqué la vie du musicien par son éthique de travail, sa foi et son dévouement constant à sa famille, laissant une empreinte durable dans son parcours.

Tout au long de sa vie, Teresa Gillis a transmis des valeurs fortes, mêlant discipline, générosité et humour. Très présente dans la carrière de son fils, elle assistait régulièrement à ses concerts à Detroit, avec des moments devenus mémorables, comme leur interprétation commune de "Hotel Yorba" sur scène en 2018. Encore récemment, Jack White lui dédiait ce titre, preuve d’un lien profond entre la mère et l’artiste.

Jack White lui a rendu hommage à travers un message touchant sur ses réseaux sociaux :

"Teresa Gillis. 1930-2026. Une femme qui a donné tant de son amour, et donné autant d’elle-même, à sa famille et à tous ceux qu’elle a rencontrés. Elle priait pour tout le monde tous les jours. Elle aimait la chanson 'Don’t fence me in', et aimait les puzzles et la bonne nourriture polonaise. Elle a tellement souri et ri, surtout ces derniers jours avec sa famille, qui va tous beaucoup la manquer. Elle était la plus jeune de dix, comme moi, donc nous avions ce lien spécial ensemble en plus de tout ce qu’elle m’a donné. Ils ne les font vraiment plus comme ça, et comme l’a chanté George Jones une fois, cette question difficile persiste : 'Qui va prendre la relève ?' Elle était une Sainte."

Nos pensées accompagnent Jack White et sa famille en ce moment difficile, en hommage à Teresa Gillis.