Placebo : Une tournée pour 2026 ?

Brian Molko le dit lui-même, quelque chose se prépare pour le groupe !

En 2026, les amateurs de rock pourraient avoir droit à de beaux retours sur scène. Après une année 2025 marquée par le retour de Linkin Park ou encore Oasis, l’année prochaine promet son lot de surprises, et l’une d’entre elles pourrait bien concerner Placebo.

Ces derniers temps, parler du groupe de Brian Molko se faisait surtout dans un registre hors musique. Entre ses récentes critiques envers la Première ministre italienne et un concert qui ne s’est pas déroulé comme prévu, les fans espèrent que 2026 sera plus positif.

Et il semblerait que ce soit le cas. Lors d’une interview à VRT Radio 1, Brian Molko a évoqué la possibilité d’une tournée rétrospective où Placebo jouerait intégralement son premier album. Enthousiaste, le chanteur a déclaré : « Nous avons un 30e anniversaire qui arrive très bientôt, l'année prochaine ». Il a également confirmé que le groupe « fera définitivement quelque chose d'assez significatif pour célébrer ces 30 années ».

Il ne faut pas oublier qu’en 2016, le groupe avait organisé une tournée pour les 20 ans de son premier album. Alors, une nouvelle tournée serait-elle en préparation ? Une réédition de l’album est-elle envisagée ? Les fans devront patienter encore quelques semaines pour en savoir plus.