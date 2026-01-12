Grateful Dead : Bob Weir, guitariste légendaire et fondateur du groupe est mort à 78 ans !

Le guitariste est mort après une longue lutte contre le cancer !

Le rock américain perd l’un de ses piliers. Bob Weir, guitariste légendaire et membre fondateur des Grateful Dead, est décédé à l’âge de 78 ans. L’annonce a été faite via les réseaux sociaux officiels du musicien, avant d’être confirmée par les principaux médias musicaux internationaux. Il s’est éteint paisiblement, entouré de ses proches, après un courageux combat contre le cancer.

Né en 1947, Bob Weir a marqué l’histoire de la musique en devenant, dès 1965, l’un des visages indissociables des Grateful Dead, groupe mythique dissous en 1995. Aux côtés de Jerry Garcia, Phil Lesh et Bill Kreutzmann, il a contribué à bâtir un univers musical unique, mêlant rock psychédélique, folk, blues et improvisation, faisant du groupe une institution incontournable de la contre-culture américaine.

Partageant le rôle de guitariste avec Jerry Garcia, Weir n’était pas un simple accompagnateur. Son jeu rythmique singulier, subtil et audacieux, a profondément façonné le son des Grateful Dead, autant que leur philosophie musicale basée sur la liberté, l’expérimentation et la communion avec le public. Une approche qui a inspiré des générations entières de musiciens et de fans, les célèbres Deadheads.

Après la fin du groupe, Bob Weir n’a jamais cessé de faire vivre cet héritage. Depuis 2015, il était notamment actif au sein de Dead & Company, projet salué qui a permis à une nouvelle génération de découvrir l’univers des Grateful Dead, tout en respectant l’âme originelle du groupe.

Dans un message d’adieu bouleversant, sa famille a déclaré que Bob Weir « restera à jamais une figure emblématique dont le talent unique a contribué à redéfinir la musique américaine ». Une déclaration à la hauteur d’un artiste qui, malgré la maladie, est resté fidèle à la scène jusqu’au bout.

Il y a encore quelques mois, Weir remontait sur scène dans sa ville natale de San Francisco, à l’occasion d’une série de concerts exceptionnels à Golden Gate Park, célébrant 60 ans de musique. Comme le précise le communiqué, ces performances n’étaient pas des adieux, mais un dernier hommage vibrant à son public, à sa ville et à toute une vie dédiée au rock.

Bob Weir laisse derrière lui un héritage artistique immense et intemporel, gravé dans l’histoire du rock et de la musique américaine. Sa famille a demandé le respect de sa vie privée en cette période de deuil, tout en remerciant chaleureusement les fans pour leur soutien indéfectible et leurs nombreux témoignages d’affection.

Le voyage continue, mais le Dead vient de perdre l’un de ses guides les plus précieux.