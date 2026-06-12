Queen : Roger Taylor annonce un nouvel album et une tournée pour 2026 !

Nouveau single, album pour la rentrée et tournée britannique en 2026 : cinq ans après la claque visuelle et sonore d'Outsider en 2021, le mythique batteur de Queen, Roger Taylor, signe son grand retour en solo !

Un hymne pour l'été

Pour accompagner cette grande annonce, Roger Taylor vient de balancer un premier extrait : Come On Summer (It's Party Time). Pour ce track ultra-fédérateur, chaleureux et taillé pour les beaux jours, le batteur s'est offert une collaboration magique avec le Ndlovu Youth Choir. Cette chorale sud-africaine s'était fait connaître mondialement grâce à sa reprise mémorable en zoulou de Bohemian Rhapsody. Le combo est parfait, festif, et donne immédiatement envie de monter le son.

Un projet engagé

Ce premier single contraste pourtant avec le reste du projet, baptisé Violence Insane In A Beautiful World et attendu dans les bacs le 18 septembre prochain. Pour son septième album studio, le musicien a décidé de livrer une œuvre brute, inspirée directement des fractures du monde actuel. Sans être un album concept rigide, le disque pointe du doigt la pollution, les guerres et le manque de bienveillance, à travers des titres forts comme A Beautiful World ou What Really Matters. Comme d'habitude, Roger Taylor fait parler son génie en gérant lui-même la quasi-totalité de la production, des instruments et du chant.

Rendez-vous sur scène en 2026

Qui dit nouvel album dit forcément retour sur scène ! Roger Taylor a profité de l'occasion pour officialiser une grosse tournée à travers le Royaume-Uni prévue pour 2026. Les fans vont enfin pouvoir retrouver l'énergie du batteur en live, d'autant que l'ombre de Queen ne plane jamais bien loin. L'artiste a récemment laissé entendre que de nouveaux morceaux du groupe d'anthologie pourraient voir le jour prochainement... Trente ans après Made In Heaven, la mèche est rallumée !