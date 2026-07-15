Queens of the Stone Age dévoilent leur nouveau single « Easy Street » !

Les Queens of the Stone Age sont de retour ! Le groupe californien vient de dévoiler son nouveau single « Easy Street », un titre très attendu par les fans puisqu’il marque le retour de la formation avec un morceau inédit depuis l’album « In Times New Roman… », sorti en 2023.

Présenté pour la première fois lors de la tournée Catacombs, le morceau révèle une nouvelle facette du groupe mené par Josh Homme. Avec son ambiance à la fois apaisée et étrange, « Easy Street » repose sur une recette qui semble simple en apparence : une guitare acoustique, des synthés psychédéliques et une section rythmique pleine d’énergie. Pourtant, derrière cette atmosphère sereine se cache une véritable intensité, accompagnée d’une ironie mordante, marque de fabrique du groupe.

Une collaboration marquante avec Nikki Lane

Sur ce nouveau titre, Josh Homme partage le micro avec la chanteuse Nikki Lane, dont la voix apporte une couleur particulière au morceau. Son timbre rauque mais délicat, avec des influences rappelant notamment Wanda Jackson, contraste parfaitement avec la voix plus feutrée et mystérieuse du leader des Queens of the Stone Age.

Pour Josh Homme, cette chanson possède un équilibre particulier entre humour et douleur :

« C'est une chanson assez drôle. C'est comme se cogner le coude : ça fait rire parce que ça fait mal, et ça fait mal parce que ça fait rire. On est sérieux, mais en même temps c'est drôle », explique-t-il.

Le musicien revient également sur le processus de création du titre, volontairement éloigné des standards de production modernes :

« On l'a faite comme une démo. Pas de métronome, on a gardé les erreurs. Le tempo s'accélère, ralentit, les claquements de mains ne sont pas parfaits, mais ils ne sont pas mauvais non plus », détaille Homme.

Une approche qui correspond totalement à l’esprit du morceau. Pour lui, ces petites imperfections sont justement ce qui donne toute son âme à « Easy Street » :

« Ce n'est pas juste une chanson légère. C'est une chanson qui parle des imperfections de la vie. La chanson, comme la vie, se nourrit d'erreurs. Ses imperfections sont indestructibles », ajoute-t-il.

Un clip décalé signé Tony Wolski et Christopher Gruse

Pour accompagner la sortie de « Easy Street », les Queens of the Stone Age dévoilent également un clip réalisé par Tony Wolski et Christopher Gruse, basé sur une idée originale de Josh Homme.

La vidéo plonge le chanteur dans une aventure totalement décalée. On y découvre un Josh Homme meurtri et amoché, tentant d’échapper à une bande de poursuivants aussi improbables qu’excentriques. Parmi eux figurent les autres membres du groupe déguisés en personnages hauts en couleur : un Juggalo, un Père Noël de centre commercial, un homme vêtu de cuir ou encore un élégant cow-boy monté sur un petit cheval.

Mais derrière cet univers absurde se cache un message plus profond. Le clip réserve un retournement final surprenant, rendant hommage aux marginaux et à tous ceux qui restent trop souvent oubliés ou ignorés.

Un nouvel album encore mystérieux

Avec la sortie de « Easy Street », les Queens of the Stone Age ouvrent un nouveau chapitre après « In Times New Roman… ». Pour le moment, le groupe n’a toutefois pas annoncé si ce single annonce l’arrivée d’un nouvel album studio, ni quand celui-ci pourrait voir le jour.

Une chose est certaine : avec ce titre entre fragilité, humour noir et imperfections assumées, Queens of the Stone Age prouvent une nouvelle fois qu’ils restent l’un des groupes les plus singuliers et imprévisibles de la scène rock actuelle.