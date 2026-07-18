Placebo, Brian Molko : « Pour David Bowie, le secret pour être un bon musicien était de sortir de sa zone de confort. »

Par Lucas Brunel

Le chanteur ajoute : « Nous sommes un groupe qui a toujours pris des risques. Monter sur scène en vêtements féminins en 1994 était assurément un risque. »

Depuis ses débuts, Placebo a toujours cultivé une image de groupe libre, provocateur et en constante évolution. Une philosophie profondément influencée par une rencontre qui a marqué à jamais la carrière de Brian Molko : celle avec David Bowie. Pour le chanteur de Placebo, le légendaire Thin White Duke représentait bien plus qu'une icône musicale : il incarnait une véritable vision artistique basée sur la prise de risque et le dépassement de soi.

David Bowie, le mentor qui a cru en Placebo dès ses débuts

Brian Molko n’a jamais caché que sa rencontre avec David Bowie avait été l’expérience la plus marquante de sa vie. Dans les années 1990, alors que Placebo commençait tout juste à se faire connaître, Bowie fut l’un des premiers artistes majeurs à comprendre la valeur du groupe et de son esthétique unique.

À une époque où le glam rock, l’androgynie et la provocation revenaient sur le devant de la scène, Bowie voyait en Placebo un héritier moderne de cette liberté artistique. Alors que le groupe n’avait publié qu’un seul single, « Nancy Boy », il choisit Brian Molko et Stefan Olsdal pour assurer la première partie de sa tournée européenne en 1996.

Quelques mois plus tard, en janvier 1997, David Bowie invita également Placebo à participer à son immense concert d’anniversaire pour ses 50 ans au Madison Square Garden de New York, aux côtés de légendes comme Lou Reed, Robert Smith et les Smashing Pumpkins. Une collaboration qui se poursuivra avec l’enregistrement de la chanson « Without You I'm Nothing » en 1998, devenue l’un des titres emblématiques du groupe.

« Il faut toujours essayer de sortir de sa zone de confort » : la philosophie de Bowie

Lors d’un échange en ligne avec ses fans, Brian Molko est revenu sur les précieux conseils que lui avait transmis David Bowie. Selon lui, le chanteur britannique posait toujours la même question aux artistes qu’il rencontrait :

« Êtes-vous à l’aise avec ce que vous faites ? »

La réponse était souvent positive, mais Bowie avait une manière bien à lui de remettre les choses en perspective :

« Alors vous vous y prenez mal. Il faut toujours essayer de sortir de sa zone de confort. »

Pour Brian Molko, cette phrase résume parfaitement l’état d’esprit de Bowie et l’essence même de la création artistique. Une philosophie que Placebo a toujours appliquée au fil de sa carrière.

« Nous sommes un groupe qui a toujours voulu prendre des risques », explique le chanteur. « Monter sur scène habillé en femme en 1994 était assurément un risque, mais c'est la véritable essence de l'art. »

Dès ses premiers concerts, Placebo a donc choisi de repousser les limites, de questionner les normes et de défendre une identité musicale et visuelle sans compromis.

Placebo célèbre les 30 ans de son premier album

En 2026, Placebo célèbre une étape majeure de son histoire : les 30 ans de son premier album éponyme, sorti le 17 juin 1996. Pour l’occasion, le groupe lancera une tournée anniversaire exceptionnelle qui débutera le 28 septembre à Porto, au Portugal, avant de parcourir l’Europe jusqu’au 6 novembre à Milan.

La formation britannique terminera ensuite cette célébration avec deux concerts très attendus au Royaume-Uni : un passage à la Wembley Arena le 5 décembre, puis un dernier rendez-vous à Cardiff le 7 décembre.

Lors de cette tournée, les fans pourront retrouver l’intégralité des morceaux du premier album « Placebo », mais également ceux de « Without You I'm Nothing », le disque culte sorti en 1998 qui avait confirmé la place du groupe parmi les grandes figures du rock alternatif.

Brian Molko au cinéma ? Une idée qui pourrait voir le jour

Interrogé par un fan sur la possibilité de réaliser un film consacré à l’histoire de Placebo, Brian Molko a également partagé quelques idées surprenantes. Le chanteur a révélé que son réalisateur préféré était Jim Jarmusch, dont le film « Only Lovers Left Alive » (2013) l’a particulièrement marqué, au point d’avoir le titre tatoué sur sa tête.

Lorsqu’on lui demande quel acteur pourrait l’incarner à l’écran, Molko répond avec humour :

« Je pense que Yungblud pourrait bien m'interpréter, mais il aurait du mal avec mon accent. »

Mais lorsqu’il s’agit de choisir l’actrice idéale pour raconter son histoire, sa réponse reste inchangée depuis toujours : Audrey Hepburn.

Entre l’héritage de David Bowie, son goût pour la transgression et une carrière construite sur l’expérimentation, Brian Molko continue de défendre une idée simple : le rock n’existe que lorsqu’il ose sortir des chemins déjà tracés. Une leçon directement héritée de Bowie, celui qui lui a appris que la meilleure manière d’être un artiste est de ne jamais rester immobile.