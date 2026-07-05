David Bowie : L'histoire de "Liza Jane", le single mythique de son groupe "Davie Jones and The King Bees"

Avant de devenir l'icône planétaire que l'on connaît, David Bowie n'était encore qu'un jeune musicien londonien répondant au nom de Davie Jones.

Avant de devenir l'icône planétaire que l'on connaît, David Bowie n'était encore qu'un jeune musicien londonien répondant au nom de Davie Jones. En 1964, il fait ses premiers pas dans l'industrie musicale avec Davie Jones and The King Bees, un groupe de rhythm and blues fortement influencé par la scène britannique de l'époque. Leur unique single, "Liza Jane", constitue aujourd'hui une véritable pièce de collection et marque le point de départ de la carrière exceptionnelle du futur Thin White Duke.

Les débuts de David Bowie dans le rhythm and blues

Au début des années 1960, la Grande-Bretagne est en pleine effervescence musicale. Les groupes de blues et de rhythm and blues se multiplient, inspirés par les artistes américains comme Howlin' Wolf, Muddy Waters ou encore Bo Diddley. C'est dans ce contexte que le jeune Davie Jones rejoint The King Bees, un quatuor désireux de s'imposer sur la scène londonienne.

Le groupe attire rapidement l'attention du producteur Leslie Conn, qui leur offre l'opportunité d'enregistrer un premier 45 tours. Pour le jeune chanteur de seulement 17 ans, il s'agit d'une occasion unique de faire entendre sa voix au grand public.

"Liza Jane", un premier pas prometteur

Publié le 5 juin 1964, "Liza Jane" est une adaptation d'un traditionnel américain remise au goût du jour avec une énergie typiquement britannique. Le morceau mélange rock, rhythm and blues et une touche de beat music, dans la lignée des groupes qui commencent alors à envahir les hit-parades.

La prestation vocale de Davie Jones laisse déjà entrevoir son charisme naturel. Même si sa personnalité artistique n'est pas encore totalement définie, on perçoit déjà une volonté de se démarquer et une présence qui feront plus tard sa renommée.

En face B figure "Louie, Louie Go Home", une reprise qui confirme les influences américaines du groupe.

Un échec commercial... mais une étape essentielle

Malgré l'enthousiasme du groupe, "Liza Jane" passe quasiment inaperçu lors de sa sortie. Le single ne parvient pas à intégrer les classements britanniques et Davie Jones and The King Bees se séparent quelques mois plus tard.

Loin de se décourager, le jeune musicien multiplie les expériences musicales. Il rejoint plusieurs formations avant de décider de changer de nom afin d'éviter toute confusion avec Davy Jones, chanteur des Monkees. C'est ainsi que naît définitivement David Bowie.

Le début d'une légende

Avec le recul, "Liza Jane" possède aujourd'hui une valeur historique immense. Ce premier enregistrement témoigne des toutes premières ambitions d'un artiste qui allait révolutionner le rock au cours des décennies suivantes.

Quelques années plus tard, David Bowie bouleversera la musique avec des albums devenus incontournables comme The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars, Heroes ou encore Let's Dance. Son goût permanent pour la réinvention, son sens du spectacle et son audace artistique feront de lui l'une des figures les plus influentes de l'histoire du rock.

Si "Liza Jane" ne fut pas un succès commercial, il demeure le tout premier chapitre d'une carrière hors du commun. Derrière ce jeune Davie Jones se cachait déjà un artiste prêt à repousser toutes les frontières de la création musicale.