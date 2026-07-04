Fleetwood Mac : Quand Jeremy Spencer quitte le groupe du jour au lendemain... pour rejoindre une secte

Ce samedi 4 juillet, Jeremy Spencer, guitariste, chanteur et membre fondateur de Fleetwood Mac, célèbre son anniversaire.

Ce samedi 4 juillet, Jeremy Spencer, guitariste, chanteur et membre fondateur de Fleetwood Mac, célèbre son anniversaire. Si le musicien a marqué les débuts du groupe par son talent pour le blues et la guitare slide, son nom reste également associé à l'un des épisodes les plus étonnants de l'histoire du rock : son départ soudain de Fleetwood Mac en pleine tournée américaine en 1971.

Un pilier des débuts de Fleetwood Mac

Lorsque Fleetwood Mac voit le jour en 1967 autour de Peter Green, Mick Fleetwood, John McVie et Jeremy Spencer, le groupe s'impose rapidement comme l'un des fers de lance du blues britannique. Grand admirateur d'Elvis Presley et du bluesman Elmore James, Jeremy Spencer apporte une identité musicale unique grâce à son jeu de guitare slide et à ses prestations scéniques inspirées du rock'n'roll des années 1950.

Il participe ainsi aux premiers succès du groupe, notamment sur les albums Fleetwood Mac, Mr. Wonderful, Then Play On et Kiln House, avant que l'histoire ne prenne une tournure totalement inattendue.

Une simple sortie... dont il ne reviendra jamais

En février 1971, alors que Fleetwood Mac est en tournée à Los Angeles, Jeremy Spencer quitte son hôtel pour acheter un magazine. Un geste anodin qui va pourtant bouleverser l'avenir du groupe.

Le guitariste ne revient jamais. Après plusieurs heures d'attente, ses camarades découvrent qu'il a rejoint le mouvement religieux Children of God, une organisation fondée à la fin des années 1960 par David Berg. À l'époque, le mouvement se présente comme une communauté chrétienne évangélique, mais il sera par la suite largement dénoncé pour ses dérives sectaires, notamment son emprise sur les adeptes, ainsi que pour de graves scandales ayant conduit à de nombreuses condamnations publiques.

Pour Fleetwood Mac, le choc est immense. Le groupe doit rapidement trouver une solution afin d'assurer les dates restantes de la tournée.

Un départ qui change le destin du groupe

Face à cette situation inattendue, Fleetwood Mac recrute rapidement le guitariste Bob Welch, qui deviendra l'un des artisans de la transition musicale du groupe. Quelques années plus tard, l'arrivée de Lindsey Buckingham et Stevie Nicks donnera naissance à la formation la plus célèbre de Fleetwood Mac, celle qui connaîtra un succès mondial avec l'album Rumours.

De son côté, Jeremy Spencer poursuivra une carrière solo discrète tout en restant longtemps impliqué dans le mouvement religieux qu'il avait rejoint en 1971.

Plus de cinquante ans après les faits, cette disparition soudaine reste l'un des épisodes les plus mystérieux et inattendus de l'histoire de Fleetwood Mac, rappelant à quel point le destin d'un groupe peut parfois basculer en l'espace de quelques heures.