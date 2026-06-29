Dancing in the Street, l'histoire de la collaboration entre David Bowie et Mick Jagger (et de leur prestation manquée au Live Aid)

Le 12 août 1985, les voix des Rolling Stones et du Thin White Duke ont sorti leur version de la chanson de Martha and the Vandellas.

Le 29 juin 1985, deux monuments du rock se retrouvent dans le même studio pour enregistrer une chanson appelée à devenir culte. Dans les mythiques Abbey Road Studios à Londres, Abbey Road Studios, David Bowie et Mick Jagger unissent leurs forces pour une collaboration aussi improbable que légendaire : une reprise de “Dancing in the Street”.

Une reprise née d’un classique de la soul

À l’origine, le morceau est signé en 1964 par Martha and The Vandellas. Ce titre devient rapidement un classique de la soul, avant d’être revisité deux décennies plus tard par deux figures majeures du rock britannique.

L’objectif de Bowie et Jagger est clair : participer à l’élan caritatif lancé par Bob Geldof dans le cadre de l’événement planétaire Live Aid. Le single connaît un succès immédiat et se hisse directement en tête des ventes au Royaume-Uni.

Une session studio improvisée et historique

La collaboration se construit presque sur un coup de tête. Clive Langer, producteur du morceau, raconte une session aussi spontanée qu’exceptionnelle :

« Nous travaillions sur Absolute Beginners avec Bowie. Nous avions déjà la piste d’accompagnement quand David a dit : “Ça vous dérangerait si on enregistrait un single caritatif ce soir ?” J’ai répondu : “Bien sûr, on vous donne un coup de main”, et David a ajouté : “Mick sera dessus aussi.” »

Mick Jagger rejoint alors le studio, et la majeure partie du morceau est enregistrée dans la foulée. Certains éléments, comme les cuivres et le mixage, seront finalisés aux États-Unis. Une production collective qui témoigne de l’ampleur du projet.

Le rêve impossible du Live Aid

Très vite, une idée encore plus ambitieuse émerge : interpréter “Dancing in the Street” en direct pendant Live Aid.

Le concept est spectaculaire : Bowie depuis Wembley, Jagger depuis Philadelphie. Mais la technologie des années 80 ne suit pas. Malgré une liaison satellite fonctionnelle, la latence d’environ quatre secondes rend toute synchronisation musicale impossible. Le projet est abandonné.

Un clip devenu moment culte du Live Aid

Le jour du concert, le morceau prend finalement la forme d’un clip diffusé pendant l’événement, juste après la performance légendaire de Queen à Wembley.

On y retrouve David Bowie et Mick Jagger dans une mise en scène énergique et décalée, capturant l’esprit festif du titre. À la fin de la diffusion, Bowie interprète même le morceau en direct, avant que Jagger n’en livre sa propre version sur la scène de Philadelphie.

Une collaboration entrée dans la légende

Plus qu’un simple single caritatif, “Dancing in the Street” reste l’un des symboles les plus marquants des années 80. Entre improvisation, ambition technologique et énergie brute, Bowie et Jagger signent une rencontre unique dans l’histoire du rock.

Un projet imparfait dans sa forme live, mais parfait dans ce qu’il incarne : la capacité de la musique à rassembler, même à distance.