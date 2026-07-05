Led Zeppelin, l'histoire du concert à Milan qui s'est terminé sous une grosse violence

Ce qui devait être une soirée de rock devient rapidement un événement sous haute tension.

Le 5 juillet 1971, Led Zeppelin se produit au Vigorelli Velodrome de Milan. À cette époque, le groupe est au sommet de sa popularité et chaque date attire des foules immenses. Mais en Italie, le climat est déjà tendu entre le public, les forces de l’ordre et les organisateurs.

Ce qui devait être une soirée de rock devient rapidement un événement sous haute tension.

Une ambiance qui dégénère progressivement

Dès les premières heures, la situation autour du stade se tend. Des mouvements de foule apparaissent, certains tentent de forcer les entrées, et la pression monte à l’extérieur comme à l’intérieur du site.

Les forces de police sont déployées en nombre, mais la situation échappe peu à peu à tout contrôle.

L’intervention des forces de l’ordre et le chaos

Face à la montée des tensions, la police décide d’intervenir. C’est à ce moment précis que tout bascule.

Des gaz lacrymogènes sont utilisés à proximité immédiate du concert. La fumée envahit progressivement la scène et les gradins, rendant l’air irrespirable.

Sur scène, les membres du groupe continuent de jouer quelques instants, sans comprendre immédiatement l’origine du chaos qui les entoure.

Une interruption brutale du concert

Très vite, l’atmosphère devient intenable. Le concert est stoppé net. Robert Plant, Jimmy Page, John Paul Jones et John Bonham quittent la scène dans la confusion.

À l’extérieur, les affrontements se poursuivent entre spectateurs et forces de l’ordre. La soirée bascule définitivement dans une émeute, laissant derrière elle des blessés et de nombreux dégâts.

Un épisode marquant dans l’histoire du rock

Ce concert de Milan reste aujourd’hui l’un des épisodes les plus chaotiques de la carrière de Led Zeppelin. Il symbolise une époque où les concerts de rock pouvaient facilement dégénérer en véritables scènes de chaos.

Avec le recul, cette soirée est devenue une légende sombre du rock des années 70, gravée dans l’histoire des tournées du groupe.