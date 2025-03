5 anecdotes badass sur Billy Corgan !

Pour son 58e anniversaire, retour sur des anecdotes bien rock’n’roll sur l’un des personnages les plus imprévisibles du rock.

Frontman des Smashing Pumpkins, Billy Corgan a laissé une empreinte indélébile sur le rock alternatif avec sa voix nasillarde et ses riffs tranchants. Control freak, visionnaire, parfois mégalo, il a toujours flirté entre génie et folie. Pour fêter son 58e anniversaire, voici cinq anecdotes bien rock’n’roll sur l’un des personnages les plus imprévisibles du rock.

1. Un despote en studio

Lors de l’enregistrement de Siamese Dream en 1993, Billy Corgan a imposé sa vision jusqu’à l’extrême. Maniaque du détail, il a rejoué la quasi-totalité des parties de guitare et de basse lui-même, jugeant ses camarades de groupe trop approximatifs. Résultat ? Un album légendaire, mais une ambiance électrique qui a failli faire exploser les Smashing Pumpkins. Le batteur Jimmy Chamberlin, déjà en pleine descente aux enfers avec l’héroïne, a dû encaisser le choc.

2. Une guerre froide avec Kurt Cobain

Entre Billy Corgan et Kurt Cobain, ce n’était pas l’amour fou. Rivalité sous-jacente, comparaisons incessantes entre Nirvana et les Smashing Pumpkins… Corgan n’a jamais caché son agacement. Il a même lâché un jour :

"Si Kurt était encore là, il y aurait eu une guerre totale entre nous."

Comme si ça ne suffisait pas, Courtney Love, veuve de Cobain, a fréquenté Corgan avant ET après son mari, ajoutant une couche de tension à ce duel grunge.

3. Il jure avoir vu un extraterrestre

Si vous pensiez que Billy Corgan était un type terre-à-terre, détrompez-vous. En 2017, invité chez Howard Stern, il a lâché une bombe : il aurait vu un être humain se transformer sous ses yeux en quelque chose de… non-humain. Un shapeshifter, un alien ? Mystère total. Il est resté flou, mais une chose est sûre : cette histoire a alimenté les rumeurs les plus dingues parmi ses fans.

4. Il a pris le contrôle du catch

En plus de la musique, Billy Corgan a une autre passion : le catch. Et pas juste en spectateur ! En 2015, il a débarqué à la TNA (Total Nonstop Action Wrestling) en tant que producteur, avant d’en devenir le président d’août à novembre 2016. Son passage a été explosif : après avoir tenté de sauver la boîte avec son propre fric, il s’est retrouvé en guerre avec les dirigeants et a fini par claquer la porte. Qu’à cela ne tienne, en 2017, il a racheté la National Wrestling Alliance (NWA) et en est aujourd’hui le big boss.

5. Après Mellon Collie, il voulait tout plaquer

Le double album Mellon Collie and the Infinite Sadness (1995) a été un triomphe absolu, hissant les Smashing Pumpkins au sommet. Mais paradoxalement, Billy Corgan a failli tout lâcher. Convaincu qu’il ne pourrait jamais faire mieux, il a sérieusement envisagé de raccrocher sa guitare pour tenter une carrière dans le cinéma. Finalement, il a enchaîné avec Adore (1998), un virage plus dark et électro, qui a divisé la fanbase mais confirmé son talent d’artiste insaisissable.

Billy Corgan, c’est un savant mélange de génie musical, ego démesuré et délires cosmiques. Toujours à la tête des Smashing Pumpkins et de la NWA, il prouve qu’il est loin d’avoir dit son dernier mot. Happy Birthday, Billy !