Smashing Pumpkins : Billy Corgan accuse James Iha d'être le responsable de la séparation du groupe !

Le 18 février 2004, Billy Corgan, leader emblématique des Smashing Pumpkins, a fait une déclaration choc sur son site officiel, pointant du doigt James Iha, le guitariste du groupe, comme étant le véritable responsable de la rupture du groupe. Dans un message empreint d’émotion, il déclare :

« James Iha a brisé les Smashing Pumpkins, pas moi… j’aurais pu continuer éternellement, c’était toute ma vie. »

Cette sortie marque une étape importante dans l’histoire tumultueuse du groupe, qui avait officiellement annoncé sa séparation quatre ans plus tôt, après l’album Machina. Pour Corgan, les tensions n’étaient pas seulement créatives mais aussi profondément personnelles, et il semble encore profondément affecté par la dissolution de ce projet qui a marqué l’histoire du rock alternatif des années 90.

Les fans ont longtemps spéculé sur les raisons de la fin du groupe. Si certains évoquaient des désaccords artistiques et la pression des tournées, Corgan met aujourd’hui un nom sur ce qu’il considère comme le déclencheur principal. Selon lui, il aurait été prêt à continuer les Smashing Pumpkins indéfiniment, tant le groupe représentait sa vie et sa carrière musicale.

Ironiquement, quelques années plus tard, Billy Corgan reformera les Smashing Pumpkins sans Iha, avant que ce dernier ne réintègre officiellement le groupe en 2018 pour les célébrations du 30e anniversaire. Cette saga montre que les histoires de groupes légendaires sont rarement simples, mêlant passions, egos et loyautés complexes.

Pour les amateurs de rock alternatif, cette déclaration reste l’un des moments les plus intenses et révélateurs sur la dynamique interne de l’un des groupes les plus influents des années 90. Elle met en lumière la personnalité passionnée de Corgan, toujours attaché à la mémoire et à l’héritage de ses Smashing Pumpkins.