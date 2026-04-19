Brian Johnson : L'histoire du chanteur emblématique d'AC/DC après la mort de Bon Scott

Le 19 avril 1980 marque un tournant décisif dans l’histoire du rock : ce jour-là, Brian Johnson rejoint officiellement AC/DC, un groupe alors en pleine tourmente après la disparition tragique de son chanteur emblématique Bon Scott.

Une page se tourne pour AC/DC

En février 1980, la scène rock est secouée par la mort soudaine de Bon Scott, voix mythique d’AC/DC, retrouvé sans vie à Londres après une nuit d’excès. Le groupe australien, alors au sommet de sa créativité, se retrouve brutalement orphelin de son identité vocale.

Beaucoup pensent alors que la fin du groupe est proche. Pourtant, les frères Angus et Malcolm Young refusent d’abandonner. Ils entament une recherche intense pour trouver une nouvelle voix capable de porter l’âme du groupe sans la trahir.

L’arrivée inattendue de Brian Johnson

C’est dans ce contexte que le nom de Brian Johnson apparaît. Ancien chanteur du groupe Geordie, il est repéré pour sa voix puissante, rauque et chargée d’énergie.

Lors des auditions, il impressionne immédiatement les membres du groupe avec une performance explosive. Son style colle parfaitement à l’univers brut et électrique d’AC/DC.

Le 19 avril 1980, il est officiellement annoncé comme le nouveau chanteur du groupe. Une décision qui va changer le cours de l’histoire du rock mondial.

Back in Black : la renaissance légendaire

Quelques mois seulement après son arrivée, AC/DC sort l’album “Back in Black”, entièrement dédié à la mémoire de Bon Scott. Cet album devient rapidement un phénomène planétaire.

Avec la voix de Brian Johnson, le groupe signe des titres devenus cultes comme “Hells Bells”, “You Shook Me All Night Long” ou encore “Back in Black”.

Cet album est aujourd’hui l’un des plus vendus de tous les temps, symbole d’une renaissance incroyable après une tragédie.

Un style vocal devenu iconique

La marque de Brian Johnson repose sur une identité vocale unique : une voix rauque, puissante, presque abrasive, capable de percer les guitares saturées d’AC/DC.

Son énergie sur scène, son look de casquette et sa présence explosive deviennent rapidement des éléments indissociables de l’image du groupe.

Il ne remplace pas Bon Scott : il impose une nouvelle ère.

L’impact sur l’histoire du rock

Avec Brian Johnson, AC/DC entre définitivement dans la légende. Le groupe devient une référence mondiale du hard rock, influençant des générations entières de musiciens.

Son arrivée marque un moment rare dans l’histoire de la musique : celui où un changement de chanteur ne signe pas la fin d’un groupe, mais son ascension vers un statut encore plus mythique.

Une légende toujours vivante

Des décennies plus tard, Brian Johnson reste l’un des visages les plus emblématiques du rock. Malgré les tournées éprouvantes et les problèmes d’audition qui ont parfois menacé sa carrière, il incarne toujours l’esprit d’AC/DC : simple, puissant et indestructible.

Le 19 avril 1980 n’est donc pas seulement une date de remplacement. C’est le début d’une nouvelle ère du rock’n’roll, portée par une voix devenue légende.