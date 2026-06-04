Metallica : L'histoire de Load, un album qui marque la transformation du groupe

Après avoir dominé la scène thrash metal des années 80 et du début des années 90, le groupe américain opère un virage artistique majeur qui va diviser les fans et redéfinir son identité.

En 1996, Metallica surprend totalement son public avec la sortie de Load. Après avoir dominé la scène thrash metal des années 80 et du début des années 90, le groupe américain opère un virage artistique majeur qui va diviser les fans et redéfinir son identité.

Une rupture totale avec le passé

Avec Load, Metallica s’éloigne radicalement de ses racines agressives incarnées par des albums comme Master of Puppets ou Ride the Lightning. Ici, le groupe explore des sonorités plus rock alternatif, blues rock et même hard rock moderne, avec des morceaux plus lents, plus groovy et plus atmosphériques.

Ce changement ne se limite pas à la musique. L’image du groupe évolue également : cheveux coupés, look plus travaillé, esthétique presque grunge. Pour beaucoup de fans, c’est un choc. Pour d’autres, c’est une évolution logique d’un groupe déjà en quête de renouveau depuis le succès massif du Black Album.

Un album plus accessible mais controversé

Load contient pourtant des titres marquants comme Until It Sleeps, King Nothing ou encore Hero of the Day. Ces morceaux rencontrent un certain succès commercial et montrent une facette plus mélodique de Metallica.

Mais cette direction artistique provoque une fracture dans la fanbase. Une partie du public accuse le groupe d’avoir “abandonné le metal”. D’autres y voient au contraire une preuve de maturité et d’audace.

Un tournant dans la carrière de Metallica

Aujourd’hui, Load est souvent réévalué avec plus de nuance. S’il reste controversé, il est aussi reconnu comme un album de transition essentiel dans la discographie de Metallica. Il ouvre la voie à Reload puis aux expérimentations des années 2000.

Plus qu’un simple disque, Load symbolise un moment où Metallica a choisi de ne pas rester prisonnier de son propre mythe, quitte à perdre une partie de son public en chemin.

Un héritage toujours discuté

Près de 30 ans plus tard, Load reste un album clivant mais incontournable. Il incarne parfaitement la tension entre évolution artistique et attentes des fans, un dilemme que peu de groupes de cette envergure ont affronté aussi frontalement.

Et c’est peut-être là que réside sa véritable importance : Load n’est pas seulement un album de Metallica, c’est un moment charnière de l’histoire du rock des années 90.