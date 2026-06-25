Le groupe de rock qui a rapporté le plus d’argent en 2026 est...

Près de 908 000 billets vendus en seulement 15 concerts : AC/DC confirme son statut de géant du live en signant la tournée rock la plus rentable du premier semestre 2026, se plaçant devant des géants du genre.

Plus de cinquante ans après ses débuts, AC/DC continue de régner sur les stades. Selon les derniers chiffres publiés par Pollstar, le groupe australien a généré 120,3 millions de dollars de recettes (environ 106 millions d'euros) au cours des six premiers mois de 2026 grâce à seulement 15 concerts. Avec 907 831 billets vendus, la formation emmenée par Angus Young s'impose comme le groupe rock le plus lucratif de l'année ! Tout genre confondus, AC/DC ne se place que derrière les géants Bad Bunny, Lady Gaga et BTS.

AC/DC devant d'autres grands noms

Les Eagles occupent la deuxième place avec 69,7 millions de dollars de recettes, suivis par le Trans-Siberian Orchestra (60,4 millions) et Bruce Springsteen (58,5 millions). Un écart considérable qui témoigne de l'incroyable popularité du groupe australien, visiblement toujours capable de remplir les plus grandes enceintes du monde.

Au-delà du succès d'AC/DC, ces chiffres confirment également la bonne santé du secteur du live. Pollstar indique que les recettes mondiales des tournées ainsi que les ventes de billets ont tout deux progressés au cous de l'année. Des résultats qui contredisent les prévisions les plus pessimistes concernant un éventuel ralentissement du marché des concerts.