Dream Theater : pourquoi entend-on si peu la basse de John Myung ?

Par Yohan G

Souvent critiqué pour la discrétion de sa basse dans les morceaux de Dream Theater, John Myung assure qu'il s'agit d'un choix artistique indispensable à l'identité du groupe.

Depuis ses débuts, Dream Theater est reconnu pour ses compositions techniques où chaque musicien impressionne par son talent. Mais, un débat revient régulièrement chez les fans : la basse de John Myung est-elle trop en retrait ? Le bassiste comprend cette impression, mais estime qu'elle ne reflète pas la réalité. Selon lui, son instrument ne cherche pas à dominer le mix, mais à soutenir l'ensemble en se fondant dans la structure musicale imaginée par le groupe.

Pour illustrer son propos, le musicien raconte avoir demandé un jour à écouter un morceau sans sa piste de basse :

"Il m’est arrivé de dire en salle de mixage : 'Je ne m’entends pas.' Puis ils coupent la basse, et là, c’est évident : 'Mon Dieu, le morceau sonne vide !' [...] Dans Dream Theater, la basse et la guitare finissent presque par ne faire qu’un seul instrument."

La réussite d'un groupe selon John Myung

Si sa basse occupe davantage d'espace dans d'autres projets, comme "The Jelly Jam", John Myung affirme n'avoir jamais cherché à modifier son rôle au sein de Dream Theater. Pour lui, la réussite d'un groupe passe avant tout par l'équilibre entre ses membres plutôt que par la mise en avant d'un instrument :

"Pour qu’un groupe fonctionne, chacun doit accepter son rôle. J’aime profondément être musicien et pouvoir vivre de ma passion. Tout le reste est secondaire".

Une philosophie qui continue de façonner le son unique de la formation américaine, alors que celle-ci poursuit la tournée de "Parasomnia" et travaille déjà sur ses futurs projets.