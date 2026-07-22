"Je ne l’ai jamais dit, et je ne le dirais jamais" : Ian Gillan met fin aux rumeurs sur la retraite de Deep Purple

Par Yohan G

À 80 ans, Ian Gillan met fin aux rumeurs de retraite de Deep Purple. Le chanteur affirme que le groupe continuera tant que l’envie et l’énergie resteront intactes.

Les fans de Deep Purple peuvent être rassurés : il n’est pas question pour le moment de dire adieu à la scène. Dans une interview accordée à The Independent, Ian Gillan a tenu à clarifier ses précédentes déclarations, qui avaient laissé penser que le groupe préparait sa fin de carrière :

"Je n’ai jamais dit que nous approchions de la retraite. Je ne l’ai jamais dit, et je ne le dirais jamais. Ce que j’ai expliqué, c’est que le jour où je sentirai que je n’ai plus la force, alors je prendrai ma retraite."

Le chanteur explique que ses propos sur ses problèmes de vue avaient été mal interprétés :

"Tout le monde en a conclu que j’allais prendre ma retraite. Mais je ne chante pas avec mes yeux. Tant que l’énergie est là, que l’envie est intacte et que le groupe tourne à plein régime, tout va bien."

Une philosophie partagée par les autres membres de Deep Purple, qui refusent eux aussi l’idée d’une tournée d’adieu programmée.

Toujours actif avec la tournée autour de "Splat!", Deep Purple privilégie plus que jamais le plaisir de jouer et la proximité avec son public. Malgré plus de cinquante ans de carrière, le groupe légendaire du hard rock continue donc d’avancer avec la même envie, loin de penser à raccrocher les instruments.