"Quand c’est fini, c’est fini" : Peter Buck exclut définitivement le retour de R.E.M.

Par Yohan G

Malgré les offres de reformation, Peter Buck assure que R.E.M. ne repartira jamais en tournée. Pour le guitariste, l'histoire du groupe s'est achevée en 2011… et il n'est pas question de revenir en arrière.

Plus de quinze ans après la séparation de R.E.M., Peter Buck reste fidèle à la décision prise avec Michael Stipe, Mike Mills et Bill Berry. Dans une récente interview, le guitariste affirme que le groupe n'a jamais regretté d'avoir mis un terme à son aventure :

"Quand nous avons décidé qu’il était temps d’arrêter, nous nous sommes tous sentis en paix. C’était notre histoire : elle avait un début et une fin."

Selon lui, R.E.M. aurait pu continuer à tourner pendant de nombreuses années, mais ses membres ont préféré préserver l'héritage du groupe plutôt que de prolonger l'aventure à tout prix.

"J’étais satisfait de notre parcours, et nous étions tous encore assez jeunes pour nous consacrer à d’autres projets. Nous sommes arrivés au bout de notre histoire, et aujourd’hui nous sommes plus occupés que jamais. Nous sommes fiers de ce que nous avons fait."

Tourner la page R.E.M.

Depuis la séparation, chacun a poursuivi sa route. Peter Buck multiplie les collaborations musicales, tandis que Michael Stipe prépare depuis plusieurs années son premier album solo. Pour le guitariste, cette nouvelle vie confirme que le groupe a pris la bonne décision au bon moment.

Peter Buck assure qu'il n'a jamais été question de remonter sur scène pour l'argent, la célébrité ou la nostalgie, mais simplement de respecter l'histoire de R.E.M. :

"Chacun de nous garde des souvenirs précieux. Nous avons fait des albums, donné des concerts, joué du mieux que nous pouvions, et maintenant cette histoire est terminée. Je ne veux pas faire des tournées pour l’argent, la célébrité ou flatter mon ego. Je ne veux pas faire partie d’un groupe qui joue à Glastonbury des chansons vieilles de quarante ans. Je n’ai pas besoin d’argent, et côté ego, j’ai reçu suffisamment d’applaudissements pour dix vies."

"On ne fera pas toutes ces absurdités"

Malgré les nombreuses offres reçues pour reformer R.E.M., le musicien estime que leur héritage n'a pas besoin d'être ravivé sur scène :

"On nous propose des millions de dollars pour rejouer ensemble, mais quand nous le faisons, c’est gratuitement [...] Nous sommes le seul groupe au monde, avec les Smiths, qui ne fera ni tournée anniversaire, ni tournée d’adieu, ni toutes ces absurdités. Quand c’est fini, c’est fini."

Un message clair qui laisse peu de place à un éventuel retour.