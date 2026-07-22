Un an après la mort d'Ozzy Osbourne, son fils Jack lance un appel bouleversant aux fans

Par Yohan G

Pour le tout premier Ozzy Day, organisé à Birmingham un an après la disparition du chanteur, Jack Osbourne invite les fans du monde entier à partager leurs plus beaux souvenirs du Prince des Ténèbres.

Un an après la mort d'Ozzy Osbourne, sa ville natale de Birmingham célèbre, ce 22 juillet, le tout premier Ozzy Day. À cette occasion, Jack Osbourne a publié une vidéo dans laquelle il demande aux admirateurs du chanteur de raconter leurs souvenirs les plus marquants avec le hashtag #OzzyDay. Qu'il s'agisse d'un concert inoubliable, d'une rencontre ou simplement d'une chanson qui a marqué leur vie, le fils du légendaire frontman souhaite transformer cette journée en un immense hommage collectif. "Je veux que toute la journée soit remplie de belles histoires sur Ozzy", explique-t-il.

Le Ozzy Day : une journée de célébration

À Birmingham, plusieurs animations gratuites rendent hommage à la légende de Black Sabbath. Des fanfares et le City of Birmingham Symphony Orchestra interprètent des classiques du groupe dans différents lieux emblématiques de la ville. Les visiteurs peuvent également découvrir des œuvres d'art, des installations dédiées à l'artiste ou encore l'exposition Working Class Hero, où est présenté le trône utilisé par Ozzy lors de son ultime concert, Back to the Beginning, donné en juillet 2025 avec les membres originels de Black Sabbath.

Pour Jack Osbourne, cette première édition de l'Ozzy Day ne doit pas être une journée de tristesse. "Il ne voudrait pas nous voir assis à pleurer", rappelle-t-il. L'objectif est avant tout de célébrer l'héritage laissé par l'une des plus grandes figures du heavy metal.